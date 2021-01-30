Botticelli tablosuna 92 milyon dolar

Ressamın bu eseri, Leonardo da Vinci’nin “Salvator Mundi” isimli tablosunun 2017’de 450 milyon dolara satılmasının ardından bir Rönesans başyapıtı için ödenen en yüksek fiyat oldu. Erken Rönesans ressamı Botticelli’nin en pahalı eseri olma unvanını kazanan tablonun 1470 ya da 1480’lerde yapıldığı düşünülüyor. Müzayedenin beş dakikadan az sürdüğü ve iki alıcı arasında çekişmeli bir şekilde satışın gerçekleştirildiği öğrenildi. Eseri satın alan kişinin ismi açıklanmazken tablonun önceki sahibinin 1982’de eseri yine bir açık artımada 1.3 milyon dolara satın aldığı biliniyor.