British Airways bazı eserleri satışa çıkarıyor

Şirketin koleksiyonunda Damien Hirst, Bridget Riley ve Peter Doig gibi sanatçıların eserleri var; sanat eserlerinden birinin değerinin 1 milyon sterlin olduğu düşünülüyor. Koleksiyondan 10 tane eserin satılmasının planlandığı ancak hangilerinin olduğunun bilinmediği aktarıldı.