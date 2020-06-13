13.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
British Airways bazı eserleri satışa çıkarıyor
İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways, milyon dolar değerindeki sanat eserlerinin bir kısmını ekonomik olarak koronavirüs krizinin yarattığı olumsuz etkinin üzerinden gelmek için satacak.
Şirketin koleksiyonunda Damien Hirst, Bridget Riley ve Peter Doig gibi sanatçıların eserleri var; sanat eserlerinden birinin değerinin 1 milyon sterlin olduğu düşünülüyor. Koleksiyondan 10 tane eserin satılmasının planlandığı ancak hangilerinin olduğunun bilinmediği aktarıldı.
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