British Council’dan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikâye’

1940 yılından bu yana Türkiye’de faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve uluslararası fırsatların gerçeğe dönüşmesini sağlayan British Council, umut ve heyecan yaratabilmek adına dijital bir yıldönümü kutlaması planlıyor. Kapsayıcı toplumlar yaratmak için cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin önemine her daim dikkat çeken British Council, Türkiye’deki 80. yılını da kadınların hikâyelerini toplayarak ve paylaşarak kutlamayı amaçlıyor. British Council ile son 80 yılda yolları kesişen 80 kadının hikâyesini bulmayı amaçlayan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikâye’ projesi, her yaştan, bölgeden, ilgi ve meslek grubundan kadınları arıyor. Yolları British Council ile kesişen tüm kadınların hikâyelerini isterlerse fotoğrafları ile birlikte, 30 Haziran Salı gününe kadar sosyal medya hesaplarından #80Yıl80Kadın etiketiyle paylaşabilirler.



