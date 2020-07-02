Broadway 2020’yi takviminden çıkardı

Broadway basın sözcüsü Charlotte St. Martin, satılan tüm biletlerin iade edileceğini belirterek “Tiyatro sendikaları ile ortaklaşa çalışıyoruz ve yeniden açmanın tüm yönleriyle ilgili protokolleri keşfetmek için uzmanlardan destek alıyoruz” dedi.



Tüm New York mekânları 12 Mart 2020’de kapanmıştı. O tarihten bu yana mekanların hâlâ kapalı olduğu eyalette Broadway tiyatrolarının daha önce eylül ayında açılmasının planlandığı bildirilmişti.