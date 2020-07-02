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02.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Broadway 2020’yi takviminden çıkardı

WhatsOnStage’te yer alan bir habere göre, Broadway tiyatroları 3 Ocak 2021 tarihine kadar kapılarını kapalı tutacak.

Broadway 2020’yi takviminden çıkardı

Broadway basın sözcüsü Charlotte St. Martin, satılan tüm biletlerin iade edileceğini belirterek “Tiyatro sendikaları ile ortaklaşa çalışıyoruz ve yeniden açmanın tüm yönleriyle ilgili protokolleri keşfetmek için uzmanlardan destek alıyoruz” dedi.

Tüm New York mekânları 12 Mart 2020’de kapanmıştı. O tarihten bu yana mekanların hâlâ kapalı olduğu eyalette Broadway tiyatrolarının daha önce eylül ayında açılmasının planlandığı bildirilmişti. 

Sınır tanımayan bir aşk hikayesi!Aşkın dil, din, ırk, renk ayrımı yapmadığının bir örneği de Konyalı Büşra ile Fildişili Ahmet oldu. 2011 yılında Türkiye'ye gelen Fildişili Ahmet, üniversitede tanıştığı Büşra ile tüm engelleri aşarak nişanlandı. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünleri ise hem Fildişi Sahili'nde hem de İstanbul'da olacak. Büşra ve Ahmet çifti ise "Aşk farklılık tanımaz" diyerek, herkese örnek olmak istediklerini belirtiyor.
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