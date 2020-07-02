02.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Broadway 2020’yi takviminden çıkardı
WhatsOnStage’te yer alan bir habere göre, Broadway tiyatroları 3 Ocak 2021 tarihine kadar kapılarını kapalı tutacak.
Broadway basın sözcüsü Charlotte St. Martin, satılan tüm biletlerin iade edileceğini belirterek “Tiyatro sendikaları ile ortaklaşa çalışıyoruz ve yeniden açmanın tüm yönleriyle ilgili protokolleri keşfetmek için uzmanlardan destek alıyoruz” dedi.
Tüm New York mekânları 12 Mart 2020’de kapanmıştı. O tarihten bu yana mekanların hâlâ kapalı olduğu eyalette Broadway tiyatrolarının daha önce eylül ayında açılmasının planlandığı bildirilmişti.
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