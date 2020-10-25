BSO’dan Cumhuriyet Bayramı konseri

Elşad Bagirov yönetimindeki konserde, Atatürk’ün bizzat siparişiyle Ahmed Adnan Saygun’un bestelediği, ilk seslendirmesi 1934’te İran Şahı Pehlevi onuruna Ankara’da yapılan, Cumhuriyet’in ilk operası Özsoy’un uvertürü yorumlanacak. Ayrıca, Necil Kâzım Akses’in Cumhuriyetin 50. yıldönümü için bestelediği “Sesleniş” adlı yapıtı, Cemal Reşit Rey’in “Türkiye Senfonik Rapsodileri”, Hasan Ferit Alnar’ın ilk sesli Türk filmi için bestelediği “İstanbul Süiti”, Ulvi Cemal Erkin’in “Sinfonietta”sı, Ferit Tüzün’ün “Esintiler”i ve Muammer Sun’un “Cumhuriyet” film müziklerinden bölümler seslendirilecek.



Bilkent Odeon’da saat 15.00’te başlayacak konserin biletleri https://bilet.bilkent.edu.tr adresinden edinilebilir.



