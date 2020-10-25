25.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
BSO’dan Cumhuriyet Bayramı konseri
Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO) bugün Cumhuriyet Bayramı Konseri vermeye hazırlanıyor. Orkestra, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecileri olan Türk Beşleri’nin eserlerini seslendirecek. Türk Beşleri olarak anılan Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kâzım Akses hem besteci hem de eğitimci olarak genç Cumhuriyet’in müzik kurumlarının temellenmesinde başrol oynadılar.
Elşad Bagirov yönetimindeki konserde, Atatürk’ün bizzat siparişiyle Ahmed Adnan Saygun’un bestelediği, ilk seslendirmesi 1934’te İran Şahı Pehlevi onuruna Ankara’da yapılan, Cumhuriyet’in ilk operası Özsoy’un uvertürü yorumlanacak. Ayrıca, Necil Kâzım Akses’in Cumhuriyetin 50. yıldönümü için bestelediği “Sesleniş” adlı yapıtı, Cemal Reşit Rey’in “Türkiye Senfonik Rapsodileri”, Hasan Ferit Alnar’ın ilk sesli Türk filmi için bestelediği “İstanbul Süiti”, Ulvi Cemal Erkin’in “Sinfonietta”sı, Ferit Tüzün’ün “Esintiler”i ve Muammer Sun’un “Cumhuriyet” film müziklerinden bölümler seslendirilecek.
Bilkent Odeon’da saat 15.00’te başlayacak konserin biletleri https://bilet.bilkent.edu.tr adresinden edinilebilir.