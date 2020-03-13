Bu konser iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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Vals denince akla ilk gelenler elbette Viyana Valsleri. Ancak Ã¶zellikle 19. yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda OsmanlÄ±'da da vals bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Sultan AbdÃ¼laziz'in Valse Davet bestesi buna en Ã¼st perdeden bir Ã¶rnek olsa gerek. Ancak sonrasÄ±nda biraz unutulmuÅŸ gibi. KatÄ±lÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe?

Vals aslÄ±nda Avusturya-Alman kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± olmasÄ±na raÄŸmen kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada ilgi gÃ¶rdÃ¼. Valsâ€™den Ã¶nce Landler adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz tÃ¼r Avrupaâ€™da oldukÃ§a yaygÄ±ndÄ±. Bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zde ise Vals ritminde Semai adÄ± verilen eserler mevcuttu. Ancak Dede Efendi Yine Bir GÃ¼lnihal adlÄ± eserini yazÄ±nca bu ÅŸarkÄ± dilden dile yayÄ±ldÄ± ve bir klasik halini aldÄ±. Daha sonra bu tarzda eserler yazÄ±lmaya baÅŸlandÄ± ve moda haline geldi. Sultan AbdÃ¼lazizâ€™in Valse Davet adlÄ± eseri batÄ±daki Ã¶rneklerinden esinlenilmiÅŸ bir Ã¶rnektir. Ancak Dede Efendiâ€™nin Ã¶rneÄŸinden yola Ã§Ä±karak yazÄ±lan eserler daha Ã§ok ÅŸarkÄ± formundadÄ±r. Gerek 19. YÃ¼zyÄ±lda gerekse Cumhuriyet dÃ¶neminde bu tarz eserler oldukÃ§a ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

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GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ses getiren bir albÃ¼me imza attÄ±nÄ±z. Dede Efendi'den Sezen Aksu'ya kadar uzanan "TÃ¼rk Valsleri" albÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ yayÄ±nladÄ±nÄ±z. Bir mÃ¼ziksever olarak Ã¶ncelikle bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etmek isterim. DevamÄ±nda da albÃ¼mÃ¼n hikayesini Ã¶ÄŸrenebilir miyiz?

Dede Efendi, Ä°stanbul sokaklarÄ±nda ilk defa yankÄ±lanan Musika-i HÃ¼mayun melodilerini iÅŸitince ve bandonun TÃ¼rk melodilerini Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, sarayda giderek artan batÄ± mÃ¼ziÄŸi ilgisini de hissedince â€˜bende buna benzer bir eser yazabilirimâ€™ deyip bir Ã§Ä±rpÄ±da Yine Bir GÃ¼lnihal adlÄ± eseri bestelemiÅŸtir. YÄ±lbaÅŸÄ±, bahar ve bilumum balolarda hep Mavi Tuna ve benzeri valsler Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Ben de dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ki; biz niye kendi valslerimizi Ã§almÄ±yoruz bÃ¶yle gÃ¼nlerde? Bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Dede Efendiâ€™nin eserlerinden baÅŸlayarak gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar bir eser taramasÄ± yaptÄ±m. 60-70 adet vals notasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m. Eserleri dinledim ve zamana bÄ±raktÄ±m. 2014 ile 2018 arasÄ± dÃ¶rt yÄ±l sÃ¼ren inceleme, araÅŸtÄ±rma ve karar sonucu ortaya bir seÃ§ki Ã§Ä±kardÄ±m. EylÃ¼l 2018 de dÃ¼zenlemelere baÅŸladÄ±k. OÄŸuzhan BalcÄ± ve Hasan Tura ile istiÅŸare ederek dÃ¼zenlemelere baÅŸladÄ±k ve KasÄ±m 2018 de albÃ¼mÃ¼ KALAN mÃ¼zik ile kaydederek, Åžubat 2019 da Ã§Ä±kardÄ±k.

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TÃ¼rk Valsleri, Nisan'da Londra'da yankÄ±lanacak. Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼-Londra'nÄ±n dÃ¼zenleyeceÄŸi bu etkinlik hakkÄ±nda neler sÃ¶ylemek istersiniz?

TÃ¼rk Valsleriâ€™nin konserlerini Ä°stanbul ve Antalyaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k yankÄ± yaptÄ±. Sezon iÃ§erisinde Ä°stanbulâ€™da en dolu konserlerden biriydi TÃ¼rk Valsleri. Daha sonra aynÄ± projeyi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da yapmak iÃ§in teklifler aldÄ±k. 2019 da Moskova ve Saint-Petersburgâ€™da yapmamÄ±z iÃ§in teklif aldÄ±k ama son dakikada iptal edildi. Bunun Ã¼zerine Avrupaâ€™ya yÃ¶neldik ve Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r EnstitÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n destekleriyle Londraâ€™nÄ±n en prestijli salonlarÄ±ndan biri olan Cadogan Hallâ€™da Royal Philharmonic Concert Orchestra ile yapÄ±yoruz. Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Ã¼lkemizin tanÄ±tÄ±mÄ±yla ilgili Ã§ok faydalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor. Ä°ngiltereâ€™de bulunan sanat Ã§evreleri ile yakÄ±ndan iliÅŸkili ve sÃ¼rekli seminerler ve sanatsal faaliyetler dÃ¼zenliyor. Bu Ã¼lkemizin tanÄ±tÄ±mÄ± ve imajÄ± iÃ§in son derece olumlu bir adÄ±mdÄ±r. Biz bu konseri yapacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z ve Ä°ngilizlerin bu vesileyle â€˜TÃ¼rk Lokumuâ€™ndan baÅŸka kÃ¼ltÃ¼rel Ã¼rÃ¼nlerimizi de tanÄ±masÄ± bence Ã§ok yerinde olacaktÄ±r.

BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n en Ã¶nemli orkestralarÄ±ndan biri de size eÅŸlik edecek. Bununla birlikte Ã¼nlÃ¼ TÃ¼rk mÃ¼zisyenler Cadogan Hall'da sizinle aynÄ± sahnede yer alacacak. Kadroyu sizden duyabilir miyiz?

OÄŸuzhan BalcÄ± hem eserlerin dÃ¼zenlemelerini yapan hem de albÃ¼mde orkestrayÄ± yÃ¶neten kemancÄ± ve bestecidir. Benim iÃ§in daha Ã¶nce yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu keman konÃ§ertosu Ã¼lkemizin bu alanda vermiÅŸ olduÄŸu en iyi eserlerden biridir. Klarnet sanatÃ§Ä±sÄ± Ãœnsal Ã‡eliksu, kanun sanatÃ§Ä±sÄ± Serkan Halili, BÃ¼ÄŸÃ¼lÃ¼ Trompet sanatÃ§Ä±sÄ± TimuÃ§in AbacÄ± ve piyanist Ã‡aÄŸdaÅŸ Ã–zkan ile de bu proje kapsamÄ±ndan birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±z. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§ok yetenekli sanatÃ§Ä±lardÄ±r ve onlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak daima bÃ¼yÃ¼k zevktir.

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Ä°ngiltere'de mÃ¼zik eÄŸitimi almÄ±ÅŸ birisiniz. Ãœlkede TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸi ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ hakkÄ±nda bilgi ve ilgi hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

Ä°ngiltere mÃ¼zik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin ve kozmopolit bir Ã¼lkedir. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli merkezlerinden biri olarak Ä°ngiltere kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ yaymak ve tanÄ±tmak aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok Ã¶nemlidir. Ä°ngiltereâ€™de Ã¶zellikle SOAS'ta bu konuda Ã§ok sayÄ±da bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve icralar gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. DÃ¼nyanÄ±n hemen her kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile ilgilenen Ä°ngiltereâ€™de TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin gerek bilimsel gerek sanatsal anlamda desteklenmesi ve tanÄ±tÄ±lmasÄ± Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok olumlu bir geliÅŸmedir.

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TÃ¼rk Valsleri Ã¶nemli bir proje. Bunun devamÄ± baÅŸka bir proje olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak mÄ±?Â

Ben yÄ±llardÄ±r, kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z ile evrensel kÃ¼ltÃ¼r arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ler kurarak ilerliyorum. BugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar bu anlamda oldukÃ§a Ã¶nemli yankÄ±lar yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama TÃ¼rk Valsleri gerek geniÅŸ halk kitlelerine hitap etmesi gerekse gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda da kullanÄ±labilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan daha Ã§ok ses getirmiÅŸtir. Bundan sonra TÃ¼rk Valsleriâ€™nin kÄ±ta Avrupaâ€™sÄ±nda ve diÄŸer Ã¼lkelerde temsili iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacaktÄ±r. FarklÄ± projeler Ã¼zerinde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m devam etmektedir.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr