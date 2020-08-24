24.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
“Büyük İstanbul Depresyonu” Saraybosna’da ödül kazandı
KOVID-19 tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali’nde ödüller belli oldu. Kosovalı yönetmen Visar Morina’nın yeni filmi “Exile” büyük ödüle layık görüldü. Zeynep Dilan Süren’in yönetmenliğini üstlendiği “Büyük İstanbul Depresyonu” ise En İyi Öğrenci Filmi ödülünü kazandı.
Fransız yönetmen Michel Hazanavicius’un başkanlığını yaptığı jürinin En İyi Film Ödülü’nü verdiği “Exile”, Kosovalı yönetmen Visar Morina’nın ikinci uzun metrajlı filmi. En İyi Öğrenci Filmi Ödülü’nü kazanan “Büyük İstanbul Depresyonu” ise son olarak 39. İstanbul Film Festivali’nin ulusal kısa film yarışmasında gösterilmişti.