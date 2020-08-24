“Büyük İstanbul Depresyonu” Saraybosna’da ödül kazandı

Fransız yönetmen Michel Hazanavicius’un başkanlığını yaptığı jürinin En İyi Film Ödülü’nü verdiği “Exile”, Kosovalı yönetmen Visar Morina’nın ikinci uzun metrajlı filmi. En İyi Öğrenci Filmi Ödülü’nü kazanan “Büyük İstanbul Depresyonu” ise son olarak 39. İstanbul Film Festivali’nin ulusal kısa film yarışmasında gösterilmişti.