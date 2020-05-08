"Büyük salonlara sığabilecek sesler çıkarmak istedik"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Geçtiğimiz aylardan yeni bir EP yayınladınız. Bize bu EP'ten bahsedebilir misiniz?

Bu çalışmamız canlı gösterilerimizden ilham aldı. Şovların enerjisini yakalamak ve daha büyük kalabalıklarla uyum sağlayabilmek için böyle bir müzik ortaya çıkarmak istedik. Swing ve fantazi gibi şarkılar canlı gösterilerin temelleri haline geldi. Ayrıca, orman gibi dekore ettiğimiz ve performanslarınız esnasında çıldırdığımız Animal Talk partilerinden de ilham aldık. Tüm şarkılar ister canlı bir şovda isterse de bir kulüpte dinleyiciyi dansa yönlendirebilecek şekilde hazırlandı. Daha duygusal olanlar bile bir kulüpte dans etmek ve aynı zamanda akciğerlerinizin üstünde şarkı söylemek veya ağlamak için mükemmeldir.

Peki bu çalışmanızı öncekilerle kıyasmaya kalktığımızda ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar çıkıyor karşımıza?

Treehouse, tam manasıyla bir albüm ve dans merkezli bir iş olduğundan daha farklı bir yolculuktu. Kalabalıklar büyüdüğünde Dancing on the People'ı ortaya çıkardık. Bu sayede daha büyük salonlara ve sahnelere sığabilecek gibi sesler çıkarmak istedik.

Değerli bir birlikteliğiniz var. Bu armoniyi korumayı nasıl başarıyorsunuz?

Çok iletişim kuruyoruz. Aklımıza herhangi bir şey gelirse hemen bunun hakkında konuşuruz. İkimiz de gruba ve birbirimize çok önem veriyoruz ve bu yüzden herhangi bir yanlış iletişimin buna engel olmasına izin vermeyiz. Bizler birbirinden farklı insanlarız ama bu durum birbirimizi rahatsız etmiyor.

Yeni projelerinizi merak ediyoruz. Üretmeyi seven insanlarsınız...

2020'de bir sürü yeni müziğimiz ve çok daha fazla tur tarihimiz var! Çok heyecanlıyız. Bir sonraki albümü bitireceğiz ve daha sonra dünyayı dolaşacağız. Farklı yönlerimizi ifade eden yeni şarkılarımız var.

Merakla bekliyoruz... Peki dans müziğinin popülaritesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu da sormak isterim; geleceğini nasıl görüyorsunuz bu türün?

İnsanlar dans müziğini dinlemeyi her zaman talep edecektir. Ancak bu elbette farklı aşamalarda gerçekleşecektir. Her tür müzik zaman içinde ana akım haline gelir ve sonra ilgiyi kaybedebilir ama asla yok olmaz, sadece farklı bir forma dönüşür. Yeni bir şeye evrilir.

Konser öncesi iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Sürekli olak gösterdiğiniz desteğiniz ve sevginiz için çok minnettarız. Türkiye'ye gelip birlikte kutlamak ve üzerinde çalıştığımız bazı yeni müzikleri paylaşmak, sadece terlemek, dans etmek ve bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr