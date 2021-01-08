08.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Caillou ekranlara veda etti
Amerika merkezli televizyon kanalı The Public Broadcasting Service (PBS) önceki gün sosyal medya hesabı aracılığıyla 20 yıldır yayınlanan “Caillou” adlı çizgi filmin sona erdiğini duyurdu.
Yazar Christine L’Heureux ve çizer Hélène Desputaux’nun kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı çizgi dizi, ilk olarak 15 Eylül 1997’de Kanada’daki Télétoon adlı kanalda, 4 Eylül 2000’de de Amerika’daki PBD’de izleyicisiyle buluşmuştu. Kanaldan yapılan açıklamada “Bir televizyon dizisinin sona ermesi için ağlamak çok aptalca görünüyor olsa da böyle bir şey gerçekten var ve bilimsel çalışmalarla da destekleniyor” denildi.