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16.07.2020 - 10:05 |

Can Bonomo'dan yeni şarkı ve klip

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, annesinin adını taşıyan ''Güneş'' isimli yeni şarkısı ve klibini geçtiğimiz gün Avrupa Müzik markası ile yayınladı. Klip, girdiği gün itibarıyla büyük bir ilgi görerek YouTube Trend Videolar listesinde yerini aldı. Can Bonomo'ya Güneş şarkısının klibinde eşi Öykü Karayel, müzisyen dostları ve yakın arkadaşları eşlik etti. Klibin yönetmeni Ali Rıza Şahenk de Bonomo’nun yakın ekip arkadaşlarından.

Can Bonomo'dan yeni şarkı ve klip

Can Bonomo, Güneş ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Benim için çok özel ve çok değerli bu şarkıyı Sevgili Annem Güneş'e ithaf ediyorum. Bu karanlık yılın bitmeyen mücadelesi içerisinde kendinize ayıracak üç dakikanız varsa, en yakın dostlarımla beraber kaydettiğimiz videoyu mutlaka izleyin. Umarım bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelir...

Sözü ve müziği Can Bonomo’ya at olan şarkının düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Kayıt, mix ve mastering'i, Ali Rıza Şahenk tarafından yapılan ve The Fatlab’de kaydedilen şarkının kapak görseli Bonomo’nun kuzeni Joel Özkesen'e ait.

Can Bonomo'nun yeni şarkısı Güneş ve klibi, tüm dijital platformlarda yayında!

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