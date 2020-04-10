Can Oflaz'dan yeni klip

Can Oflaz, Konser ve söyleşilerinde yer alan “Hayal” kartlarına hayallerini çizen dinleyiciye şimdi de bu kartlarla bir sürpriz sunuyor Kimse Bilmez yorumuna bu kartların hikayesiyle bir klip oluşturan Can Oflaz, dinleyicisinin heyecanına ortak oluyor ve “Sen hayallerini çizdin, ben de evrene gönderiyorum. Umarım tüm bu hayallerimiz gerçek olur. Hem bize hem de gezegenimize çok iyi gelir” diyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabaşabanoğlu’nun yer aldığı klip, bugün CanOflazVevo kanalında yayında.