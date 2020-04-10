MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Can Oflaz'dan yeni klip
ABONE OL
10.04.2020 - 15:07 |

Can Oflaz'dan yeni klip

Kendi bestesi olan Aşk mı Meşk mi şarkısının yanı sıra yaptığı loop cover çalışmalarıyla da ilgiyi üzerinde tutan Can Oflaz, sevilen yorumlarını bir araya getirdiği, Sony Music etiketiyle yayınlanan “Hayal” albümü kapsamındaki konser turnesinde dinleyicisiyle güzel bir paylaşıma imza atmıştı. Genç müzisyenden Kimse Bilmez'e klip geldi.

Can Oflaz'dan yeni klip

Can Oflaz, Konser ve söyleşilerinde yer alan “Hayal” kartlarına hayallerini çizen dinleyiciye şimdi de bu kartlarla bir sürpriz sunuyor  Kimse Bilmez yorumuna bu kartların hikayesiyle bir klip oluşturan Can Oflaz, dinleyicisinin heyecanına ortak oluyor ve “Sen hayallerini çizdin, ben de evrene gönderiyorum. Umarım tüm bu hayallerimiz gerçek olur. Hem bize hem de gezegenimize çok iyi gelir” diyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabaşabanoğlu’nun yer aldığı klip, bugün CanOflazVevo kanalında yayında.

Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır,maskeler ne zaman teslim edilecek? e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı!

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır,maskeler ne zaman teslim edilecek? e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı!

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü!

Sıradaki Haber