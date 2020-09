Caz ateşi bu sene çevrimiçi yanıyor

ECE GOKSU: ‘Arzumuz yeniden buluşmak’



Caz Kampı’nı, pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirmeye karar verince programı yeniden düzenlemek durumunda kaldık. Normal şartlarda beş gün süren ve kamp sonunda da bir konserle taçlandırdığımız kamp bu yıl online olacağı için, daha verimli olabilmesi açısından uzadı ve içerisine webinar’lar girdi. Bir konser yapamayacağımız için de katılanlara çok sık yaşayamayacakları başka bir tecrübe yaşatmak istedik ve onları stüdyoya sokmaya karar verdik. Katılan tüm müzisyenler Türkiye’nin en önemli kayıt stüdyolarından biri olan Hayyam Stüdyoları’nda biz hocalar eşliğinde profesyonel kayıtlar yapabilecek. Yalnızca kendi branşlarımızın derslerini değil, caz teori, kulak eğitimi ve caz tarihi dersleri de öğreteceğiz. Hafta içi her akşam sırasıyla, İlhan Erşahin, Ferit Odman, Sinan Sakızlı-Can Aykal, Randy Esen ve Aydın Esen’in vereceği webinar’lar var. Stüdyo kayıtları ise 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. En büyük arzumuz en yakın zamanda öğrencilerle yeniden buluşabilmek.



CAN CANKAYA: ‘Felsefesini koruması önemli’



Caz Kampı’nın ilk senesinden itibaren en önemli özelliği; oluşturduğu ortam ve sunduğu imkanlar sayesinde katılımcıların birbirleriyle kurdukları uzun soluklu iletişim ve bilgi paylaşımı. Kampın çalışma sistemi katılaşmış eğitmen-öğrenci mesafesinin yerine bir rehber yardımıyla hem cazın temel yaklaşımlarını hem de kendilerini burada nerede konumlandırdıklarını anlamak için katılımcılara itici bir güç sağlıyor. Enstrüman ve vokal özel çalışmalarda ustalık için çok fazla enformasyon paylaşılıyor, bu ancak okul ortamının dışında tecrübe edilebilen profesyonel yaklaşımları kavramak ve performans kalitesi için katılımcılara vakit kazandırabiliyor. Kampın herhangi bir sponsor desteği olmaksızın gerçekleştirebilmesi müzisyenlere özgüven de sağlıyor, temel felsefesini koruyarak yıllar boyu varlığını sürdürmesi çok faydalı olacak.



ENGİN RECEPOĞULLARI: ‘Nefes teknikleri çalışıyoruz’



Benim kamptaki üçüncü senem. İlk günlerde Joe Allard tekniği ile doğru pozisyon, nefes kullanma teknikleri ve overtone çalışmaları yapıyoruz. Temel olarak Dave Liebman’ın kitaplarındaki tekniklerden faydalanıyor; akor, arpej, patern ve gam çalışmaları, bebop cümleleri, ii-v-i cümleleri, solo transkript etme ve solo analizleri yapıyoruz. Çalıştığımız teknikleri caz standartları üzerinde uygulamaya çalışıyoruz. Nihai amaç öğrencilerin bir sene boyunca kullanılabilecekleri rutin bir çalışma programı oluşturmak. Online bir çalışmanın konsantrasyona ve bireysel müzikal gelişime pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum.



EYLÜL BİÇER: ‘Kamp bir birliktelik yaratıyor’



Kampta gitar dersi vereceğim ve caz tarihi alanında blues’u anlatacağım. Gitar çalışmalarını genel olarak birebir yapıyoruz ve öğrencinin eksiklerine, öğrenmek istediklerine önem veriyoruz. Tabii herkesle, caz gitaristliği açısından temel olarak gördüğüm çalışmalara da yer veriyoruz. Her seviye kendisi için bir şeyler bulabilir. Müzikal açıklamanın yanında sosyo-ekonomik açıdan da bahsetmeye çalışacağım. Kampın benim açımdan en önemli tarafı bir birliktelik ve hareket yaratması.



SİBEL KÖSE: ‘Usta çırak ilişkisi önemli’



Sevgili ustam Janusz Szprot caz söylemeyi, çalmayı suya atlamaya benzetirdi. Bunca yılın ve yolun ardından insanher şeyi kendisinin severek ve isteyerek öğrendiğini biliyorum. Usta çırak ilişkisinin en önemli yanı ise yanı başında aynı sularda hayli debelenmiş birinin yol gösterici olması. Canlı performans yerine yine müzisyenliğin önemli bir alanı olan stüdyo tecrübesi bu yılın bonus etkinliği. Tüm katılımcıların kamp sonunda farklı bakış açıları kazanmış, kendilerini biraz daha geliştirmiş ve hayatlarında yer edecek yeni dostluklar edinmiş olarak yollarına devam etmelerini dilerim.