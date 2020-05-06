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06.05.2020 - 17:28 |

Cazzip Project'ten yeni single

İlk albümleri “Stories”, 2018’in en iyi caz albümleri arasında gösterilen ve caz severlerin kısa sürede dikkatini çeken Cazzip Project’ten albüm habercisi yeni single geldi! Eren Turgut’un gruba katılmasıyla kontrbas’ı müziğinde kullanmaya başlayan grubun yeni single’ı “Skyrunner”, bu sound’ta kaydettikleri ilk parça. “Skyrunner”da, akustik öğelerle birlikte elektronik sesleri de kullanan grup, yeni albümleri ve tarzlarından haberdar ediyor.

Cazzip Project'ten yeni single

Cazzip Project’in yeni single’ı Skyrunner, göklerde uçarak koşan, zıplayan insanlara verilen ad. Bestelerinin hikâyeleriyle dinleyicilerinde farklı duygular uyandırmaya önem veren grup, bu parçasında ise oldukça kondisyonlu, korkusuz ve meydan okumaktan hoşlanan bu insan modelinin, aslında koşarak sürekli kendinden kaçmasını ele alıyor. Özellikle cesaret ve koşma hissiyatının oldukça hissedildiği parçada, karakterin her ne kadar zorlukları aşıp yükseklere ulaşsa da, gittiği her yere kendini taşıması, bundan kaçamayacağını anlaması ve sonunda kendisiyle yüzleşip barışması anlatılıyor. “Skyrunner”ın bestesi Aslı Özer’e, düzenlemesi Aslı Özer ve Ertuğrul Biber’e ait. Recordium Music Studio’da kaydedilen parçanın mix ve mastering’ini Yılmaz Yeşilyurt yaptı. Grubun yeni single fotoğrafları ve kapak tasarımı Ogün Akgül’e ait.

Piyanoda Aslı Özer, davulda Ertuğrul Biber ve kontrbas’ta Eren Turgut’tan oluşan Cazzip Project’ten “Skyrunner” MEYPOM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! 

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