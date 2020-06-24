Cazzip Project'ten yeni tekli

Cazzip Project’in akustik öğelere, synthesizerler’ın yanı sıra, synthbass ve elektronik davulu da ekleyerek efektlerle harmanladıkları yeni teklileri “Skyrunner (Journey to Horizon)”ın bestesi Aslı Özer ve Ertuğrul Biber'e, düzenlemesi ise grup üyelerine ait. Recordium Music Studio’da kaydedilen parçanın mix ve mastering’ini Yılmaz Yeşilyurt yaptı. Grubun yeni tekli fotoğrafları ve kapak tasarımı Ogün Akgül’e ait.

Piyanoda Aslı Özer, davulda Ertuğrul Biber ve kontrbas’ta Eren Turgut’tan oluşan Cazzip Project’ten “Skyrunner (Journey to Horizon)” MEYPOM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!