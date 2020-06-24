24.06.2020 - 18:01 |
Cazzip Project'ten yeni tekli
Cazzip Project, geçtiğimiz ay yayınladıkları teklileri “Skyrunner”ın devamı niteliğindeki elektronik trip-hop türündeki “Skyrunner (Journey to Horizon)”u yayınladı! İlk teklide, skyrunner insanın kendinden kaçma hikayesini ele alırken, bu parçada ise artık tam bağımsızlığına ulaşmış ve yeni ufuklara yelken açan bir skyrunner hikayesiyle dinleyiciyle buluşuyor. Parçaların enstrümentalliğinin sinematik etkiler bırakmasına önem veren ve her parçada dinleyicisini yeni bir yolculuğa davet eden grup, bu yeni parçalarında deneyselliği biraz daha arttırarak elektronik öğeleri daha da ön plana çıkartıyor.
Cazzip Project’in akustik öğelere, synthesizerler’ın yanı sıra, synthbass ve elektronik davulu da ekleyerek efektlerle harmanladıkları yeni teklileri “Skyrunner (Journey to Horizon)”ın bestesi Aslı Özer ve Ertuğrul Biber'e, düzenlemesi ise grup üyelerine ait. Recordium Music Studio’da kaydedilen parçanın mix ve mastering’ini Yılmaz Yeşilyurt yaptı. Grubun yeni tekli fotoğrafları ve kapak tasarımı Ogün Akgül’e ait.
Piyanoda Aslı Özer, davulda Ertuğrul Biber ve kontrbas’ta Eren Turgut’tan oluşan Cazzip Project’ten “Skyrunner (Journey to Horizon)” MEYPOM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!