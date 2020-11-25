Çekmecede 66 milyon yıllık sürüngen fosili

Portsmouth Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Roy Smith, yaratığın aslında etiketinde belirtilenden çok daha sıradışı ve ilginç olduğunu fark ettiğinde bu yeni türü tanımlamak için kolları sıvadı. Smith fosili, 228-66 milyon yıl önce yaşamış olan ve uçabilen ilk omurgalı tür olarak bilinen pterosaur’un (Yunanca “kanatlı kertenkele”) yeni bir türü olarak tanımladı.



Smith ise yaratığa ait fosili Bringhton’daki Booth Müzesi’ndeki fosil koleksiyonları arasında keşfetti. Köpek balığı yüzgeçleri olarak etiketlenen fosilleri incelerken bazılarının aslında çene parçaları ya da pterezorlara ait gagalar olduğunu fark etti. Smith, ikisinin arasında önemli farklar olduğunu belirtirken önceki paleontologların bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olabileceğini söyledi. İlk olarak 19. yüzyılda Fens’te fosfat arayan işçiler tarafından ortaya çıkarılan fosiller, daha sonra para karşılığı satılmıştı.