MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Cem Akaş'ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali
ABONE OL
22.10.2020 - 15:51 |

Cem Akaş'ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali

Bellekte hangi anılar nasıl saklanır? İnsan kendi hayatını nasıl hatırlar? Bir yığın şüpheli anının içinden hangileri neden parlar?.. Cem Akaş’ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali bir tür kolaj; tüm parçaların yan yana gelmesiyle anne-kız ilişkisi, aşk, cinsel kimlik, akışkan cinsellik ve sanat dünyası üzerine etkileyici, benzersiz bir hikaye çıkıyor ortaya.

Cem Akaş'ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali

Annesiyle el ele tutuşmuş, caddenin karşısına geçecekler. Annesi yürümeye başlayınca o da yoğun trafikli caddeye adım atıyor, atmasıyla da annesinin onu kolundan sertçe geri çekmesi bir oluyor. Sağına soluna bakmadan, araba gelmediğinden emin olmadan karşıya geçmeye kalktığı için azar işitiyor annesinden, eli hala onun elinde. Ama sen de geçiyordun, diye itiraz edecek oluyor; Bana ne bakıyorsun, diyor annesi, Ya seni öldürmeye çalışıyorsam? Önünde açılan bu yeni ve derin ufka sessizce bakakalıyor.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteorolojiden pus uyarısı

Meteorolojiden pus uyarısı

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

Son dakika! İzmir açıklarında deprem...

Son dakika! İzmir açıklarında deprem...

Sıradaki Haber