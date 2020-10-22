22.10.2020 - 15:51 |
Cem Akaş'ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali
Bellekte hangi anılar nasıl saklanır? İnsan kendi hayatını nasıl hatırlar? Bir yığın şüpheli anının içinden hangileri neden parlar?.. Cem Akaş’ın yeni romanı Zamanın En Kısa Hali bir tür kolaj; tüm parçaların yan yana gelmesiyle anne-kız ilişkisi, aşk, cinsel kimlik, akışkan cinsellik ve sanat dünyası üzerine etkileyici, benzersiz bir hikaye çıkıyor ortaya.
Annesiyle el ele tutuşmuş, caddenin karşısına geçecekler. Annesi yürümeye başlayınca o da yoğun trafikli caddeye adım atıyor, atmasıyla da annesinin onu kolundan sertçe geri çekmesi bir oluyor. Sağına soluna bakmadan, araba gelmediğinden emin olmadan karşıya geçmeye kalktığı için azar işitiyor annesinden, eli hala onun elinde. Ama sen de geçiyordun, diye itiraz edecek oluyor; Bana ne bakıyorsun, diyor annesi, Ya seni öldürmeye çalışıyorsam? Önünde açılan bu yeni ve derin ufka sessizce bakakalıyor.