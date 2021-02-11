Cem Bülent Ünal: Amacımız sanatın anlamak için değil hissetmek için olduğunu anlatabilmek

İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Pandemi nedeniyle her alan gibi sanat da büyük sekteye uğramış durumda. Bu süreçte hayata geçirilen Art.Ist Sauna projesi ortaya nasıl doğdu? Daha önceden planlanan bir proje miydi yoksa sürecin bir sonucu olarak mı ortaya çıktı?

Hikayemiz 2019 yazında Uniq Expo Kurucusu Alper Eyüboğlu ile yollarımızın kesişmesi ile başladı. 1.500 m2lik UniqExpo’da Kasım 2019’de başlayan Andy Warhol – Pop Art sergisi bünyesinde McArt.ist sanatçıları için 150 m2lik bir alan ayrıldı. Bu alanda genç sanatçıların eserleri dönüşümlü olarak sergilenmeye başladı. Mart 2020 ortasında pandemi başlayınca, Andy Warhol sergisini bitiremeden erkenden kapatmak durumunda kaldık. Alınan tedbir kararları ile bir anda kendimizi evlerde bulduk. Bu süreçte de çalıştık ve fikirler ürettik. Genç sanatçılara destek olmak amacıyla maddi ödüllü multi-disipliner McArt Awards adıyla bir yarışma düzenledik. Bu yarışmaya başvuran 180 sanatçı/eser seçkin bir jüri tarafından değerlendirilerek kazananlar belirlendi. Jürinin seçtiği eserler, bir ‘Sanat Pazaryeri’ kurgusu ve Art.Ist Sauna marka adıyla UniqExpo’da sergilenme fikrini geliştirdi. Sonrasında grafiti, duvar sanatları, karikatür, collectable art disiplinlerine de yer verildi. Ardından kütüphane, salıncak odası, Van Gogh odası enstalasyonu, konserve kutularından duvarlar, tamamen alüminyum folyoyla kaplanmış dijital sanat odası ve dev bir disko topuyla zenginleştirilince ortaya 7’den 70’e herkesin kendini rahat hissedebileceği, kahve içip kitabını okuyabileceği eğlenceli bir ortam oluşturulmuş oldu.

Amacımız; sanat pazarını büyütmek, fiyat, zaman ve coğrafi olarak erişilebilir kılmak. Sanatın sadece belli bir kesimi değil 7’den 70’e herkesi içine alabileceğini, eğlenceli, eğitici ve öğretici olduğunu, sanatın anlamak için değil hissetmek için olduğunu anlatabilmek…

Art.Ist Sauna'nın iş modeli mantığı hakkında bilgi alabilir miyiz sizden?

Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri öncellikle tamamen bir sosyal girişimdir. Teması ve bir kürasyonu olmayan, Türkiye’nin her şehrindeki yeni nesil yetenekli sanatçıların kendilerini ifade edebilmeleri için bir PAZARYERİ iş modeli ile bütün yeni nesil genç sanatçılara açık bir inisiyatiftir. Belirlediğimiz metoda göre seçici kurulumuzun seçtiği sanatçı/eserleri belirlenen yerlerde satış amaçlı sergilemesi mantığında ilerlemektedir. Art.Ist Sauna, 365 gün açık ve ücretsizdir. Sanatseverler, Art.Ist Sauna’yı fiziksel olarak ziyaret ederek tüm farklı sanat dallarındaki eserlere tek adreste doğrudan sanatçı üzerinden erişebilir.

Projede yer alacak çalışmalar konusunda ne gibi kriterleriniz var? Belirlediğiniz herhangi bir konsept var mı?

Herhangi bir kriter, tema, teknik, içerik hatta kürasyon temelli bir yaklaşım olmaksızın her alanda her disiplinden sanatçılara açık bir pazaryeridir. Portföyleri ile Art.Ist Sauna’ya başvuran sanatçıları seçici kurulumuz sadece niteliksel ve niceliksel olarak belirli bir sanatsal zeminde ve seviyede dengelemek üzere değerlendirme yaparak seçmektedir.

Yeni eserler dinamik olarak revize edilmektedir. Hatta bu eserler, Art.Ist Sauna Sanat Pazaryeri’ne tanıtım desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. ev sahipliğinde 2021 yılında Taksim Sanat’ta özel bir sergiyle İstanbullular ile buluşacak.

UNIQ Expo'yu mekan olarak kullanıyorsunuz. Sanatseverlerin ilgisi nasıl? Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde ziyaret konusunda bir çekinceleri var mı? Bu durumda onlara ziyaret konusunda farklı alternatifler sağlıyor musunuz?

Pandemi sürecinde olduğumuzdan ilk etapta çok büyük bir beklenti ile hareket etmedik. Açılış tarihimiz olan 21 Aralık 2020’den itibaren beklediğimizin ötesinde bir ilgi ve ziyaretçi kitlesi oldu. Geçen bir aylık süreçte Art.Ist Sauna’yı 2.000 kişi ziyaret etti.

UniqExpo 1.500 m2 alanıyla ve yüksek tavanıyla ferah, aynı zamanda dışardan gelen temiz hava sirkülasyonu ile de güvenli bir ziyaret olanağı sunuyor.

Mart ayı içinde ‘Kütüphaneler Haftası’ ile faaliyete geçecek olan ‘Sanat Kütüphanesi’ ise Pazaryeri’ne ve sanatçılara değer katacak. Bu oluşumun sanat alanında kendisini geliştirecek partilerin araştırma ve geliştirme aktivitelerinde ön ayak olmasını beklemekteyiz.

Söz konusu fiziksel mekâna trafiği artırmak ve ilgiyi sağlamak üzere etkinlikler, yol haritamızda planlandı ve normalleşme ile birlikte hayata geçireceğiz. Ancak yaşadığımız pandemi süreci ve hedeflenen kitlelerin toplu olarak etkinliklerde yer almaları mümkün olmadığı için önümüzdeki dönemde koşullar el verdikçe muhtemel duyurular ile bilgilendirme yapmayı düşünüyoruz.

İlerleyen süreçte projenin varmasını istediğiniz nihai nokta nedir?

Belirlenen bir nihai nokta yok. Sürelik gelişme ve geliştirme ilkesi ile dinamik bir yapı faaliyeti olacak. Temel olarak planlandığımız; farklılık ve farkındalık yaratacak içerikler kurgulamak. Uluslararası düzeyde sanatçılara ve sanatseverlere ulaşmak gibi kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var.

Öncellikle Art.Ist Sauna’da sanat eğitimleri, sanata dokunan her sektörden konuşmacılarla söyleşiler, sanatçıya koçluk seminerleri, performanslar, sanatçı-sanatsever karşılaşmaları, çocuklara ve yetişkinlere her disiplinden eğitimler ve atölyeler, 60 kişilik sinema salonumuzda bağımsız filmler, kısa film gösterileri ve yarışmaları, ünlü sanatçılar ve öğrencilerin sergileri gibi birçok etkinlik yer alacak.