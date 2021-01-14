Cem İleri İlksatır Yayınevi'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu

Ve ilk sözcüklerin heyecanı düşer İLKSATIR’a” sloganıyla 2020 yılında yayın hayatına başlayan İlksatır Yayınevi’nin Genel Yayın Yönetmeni Cem İleri oldu. “Ne mutlu ki, pandemi döneminin ortasında, yayıncılığa gönül vermiş bir grup insanla yollarımız kesişti” diyen İleri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların heyecanı beni de etkiledi ve İlksatır Yayınevi ile yeni bir yolculuğa çıktık. Benim için çok yeni olan bu başlangıç, ilk kitaplarımızın yayınlanmasına denk geldi, böylelikle ekibimizin coşkusuna ortak olma fırsatını da yakaladım. Burada güzel ve iddialı işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Umarım bu karanlık günleri en kısa sürede atlatırız ve yolumuza daha sağlıklı koşullarda, yayın dünyası ve okurlarla yüz yüze gelebildiğimiz günlerde devam ederiz.”

Sektörün tecrübeli ismi

1975 yılında İstanbul’da doğan İleri, Saint-Benoit Lisesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi’nden mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta çalışan İleri, Cogito ve Sanat Dünyamız dergilerinin editörlüğü ile sergi koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. 2005-2008 yılları arasında İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde editör olarak görev aldı. 2013-2020 yılları arasında Everest Yayınları’nda Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı.



İleri’nin yayınlanmış kitapları arasında Yazının da Yırtılıverdiği Yer – Bir Bilge Karasu Okuması, Metis (2007); Okurun Belleği, (2016), Everest; E Evi, Norgunk, (2017); Sarkis / Başlangıçta, İstanbul – 19380-20200, Dirimart, (2020) bulunuyor.