Cem Kaprol Project Saint Benoit'da

Piyanist Cem Kaprol'ün öncülüğünde "Une Nuit Parisenne" projesinde ağırlıklı olarak Michel Legrand & Michel Petrucciani bestelerine yer veren grup, repertuarında ayrıca bilinen Fransız chansonlarının caz yorumlarını seslendiriyor.

Proje, aramızdan ayrılmış olan bu iki değerli Fransız müzisyenin anısına hazırlandı. Legrand ve Petrucciani’nin bilinen parçalarını kendine özgü modern yaklaşımı ile yorumlayan grupta piyanoda Cem Kaprol, vokalde Gülce Duru, çelloda Selin Nardemir, gitarda Sıtkı Sırtanadolu, basta Anıl Deniz ve davulda Burak Duman sahne alıyor.

Cem Kaprol:

Müziğe 8 yaşında başlayan Cem Kaprol, Saint Benoît Lisesinde okuduğu yıllarda caz müziğine ilgi duymaya başladı. 1987 yılında liseden mezun olan Kaprol, üniversite eğitimi sırasında İzmir’de Raci Pişmişoğlu ve Ömür Gidel gibi caz ustaları ile çalışan Kaprol Yamaha Big Band ve kendi grubuyla konserler verdi. Daha sonra New York’a giden müzisyen Mannes School of Music’te eğitim aldı. Bu sırada Armen Donelian, Richie Beirach ve Phil Markowitz ile çalıştı. 90’lı yılların sonunda Türkiye’ye dönen Cem Kaprol bir yandan profesyonel hayatını sürdürürken bir yandan da liderliğini yaptığı çeşitli topluluklarla konserler veriyor.

Sıtkı Sırtanadolu

Grupta gitar çalan Sıtkı Sırtanadolu da Saint Benoît Lisesi mezunu (1987) bir sanatçı. Müziğe lise orkestrasında gitar çalarak başlayan Sırtanadolu ABD’de İşletme ve Finans eğitimi aldığı yıllarda caza ilgi duymaya başladı. 1996 yılında Türkiye’ye dönen sanatçı profesyonel yöneticiliğin yanı sıra müziğe de devam etti. 2000’li yıllarda kurduğu Spin adlı toplulukla konserler verdi, bir de albüm kaydetti. Bazı albümlere prodüktörlük de yapan Sırtanadolu uluslararası festivaller de dahil pek çok konserde sahne aldı.

Gülce Duru

Grubun solisti Gülce Duru da yine Saint Benoît Lisesi mezunu (2001) bir sanatçı. Lise yıllarında müzikle amatör olarak ilgilenen Duru, Paris’te Plastik Sanatlar eğitimi aldı. Université Paris 8’te Plastik Sanatlar Lisans eğitimi gördü. Türkiye’ye dönüşünde çeşitli sanat kurumlarında çalıştı ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Müzecilik alanında yüksek lisans eğitimine devam etti.Uzun bir süre ara verdiği müziğe 2011 yılında Kaybedenler Kulübü Film Müzikleri projesiyle geri döndü.

13 Mart gecesi, müzikseverler Cem Kaprol Project ile Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu'nda müzikseverlere büyülü bir müzik gecesi yaşayacaklar.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve Siluet Salonu

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiştir. Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily, Tuna Kiremitçi, Ayhan Sicimoğlu, Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu, Borusan Quartet, Nubass gibi ses getiren konserlere, 15.İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV) ve 27. Akbank Jazz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine ve ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ve Yapı Kredi Kültür Sanat ile Proust ve Müzik etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır.