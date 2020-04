"Cennette gibi hissettiren sesi arıyorum"

Şarkı yazarı ve yapımcı Guillaume de Kadebostany’nin projesi Kadebostany, Türkiye’de de sevilen gruplardan. “Castle in the Snow”; “Mind if I Stay” ve Beyonce’nin “Crazy in Love” şarkısına getirdikleri yeni yorum sayesinde geniş kitlelere ismini duyuran İsviçreli ekip yaptıkları müziği, “Kitlesel çekiciliğe sahip sofistike müzik” olarak tanımlıyor. 4 yeni şarkıdan oluşan ep’leri ‘DRAMA Act 1”’ ile 3 Nisan’da kariyerilerini farklı bir boyuta taşıyan grubun kurucusu Guillaume de Kadebostany bu yeni albümü Milliyet’e anlattı.

Yeni şarkılarda, yeni vokalistler dikkati çekiyor. Birlikte çalışacağınız isimleri nasıl belirliyorsunuz?

Her zaman sevdiğim bir sesle ve beni harekete geçiren bir tonla başlar. Vokalistin duygu iletme yeteneği benim için çok önemli. Temel olarak her insan şarkı söyleyebilir. Fakat birkaçı sizi cennetteymiş gibi hissettirebilir. Misyonumun bir kısmı onları bulmak.

“Drama Act 1”daki şarkıların ana fikri ve oluşum süreci nasıl ilerledi?

Geçen yaz Ibiza’ya gittim ve adada 3 gün kaldım. Adaya âşık oldum ve “DRAMA” albümünün ne olacağını hayal etmeye başladım. Müzikal ve görsel olarak her şey çok netti. Sonra İsviçre’deki stüdyoma döndüm ve müziği 3 ay içinde yazdım. Her şey kişisel deneyimlere dayanıyordu ve en derin duygulara daldım. Birçok farklı vokalistle tanıştım ve stüdyomda kayıt oturumları yapmaya davet ettim.

Takip ettiğiniz sevdiğiniz ilham aldığınız müzisyenler kimler?

Temelde, uyandığımdan gece yatana kadar her zaman çok fazla müzik dinliyorum. Mesela şu an sorularınızı yanıtlarken yeni Caribou albümünü dinliyorum. Sevdiğim birçok da Türk sanatçı var. İlhan Erşahin, Barış Demirel - Barıştık mı’dan - ve Gaye Su Akyol’u sayabilirim.

Profesyonel kariyerinde 10 yılı geride bırakan bir grup olarak, yola çıktığınız zamandan bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim için bu değerlendirme değil, evrim ile ilgili. “DRAMA”, Kadebostany ile dördüncü albümüm olacak. Tüm bu farklı dönemleri seviyorum. Dünyanın her yerinden birçok sanatçı ile iş birliği yaptım. En başından beri böyleydi. Seyahat, farklı tarzdaki farklı sanatçılar ile iş birliği. Bu beni ilk günden beri mutlu ediyor.

‘Türkiye evim gibi’

Türkiye’yi sık sık ziyaret eden, burada sevilen bir grupsunuz...

Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de daha fazla zaman geçirmeyi çok isterim. Harika sanatçılarınız var ve onlarla daha fazla iş birliği yapmak istiyorum.