Ceren Gündoğdu'nun ilk stüdyo albümü çıkıyor

Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak albümün prodüktörlüğünü Cihan Mürtezaoğlu ve Arel Koray Nalbant üstlenirken, kayıtları Babajim İstanbul ve Pür Recording stüdyolarında tamamlanan şarkılarda piyano koltuğunda Ceren Gündoğdu’yu görüyoruz.

Albümün ilk klip şarkısı Değilsin Tanrı’nın düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu’ya ait. Değilsin Tanrı, romantik ve melankolik atmosferiyle başarılı bir synth pop örneği olarak dinleyicinin beğenisine sunuluyor.