19.03.2020 - 18:12 |
Ceren Gündoğdu'nun ilk stüdyo albümü çıkıyor
Ceren Gündoğdu’nun, söz ve müzikleri kendisine ait 7 yeni şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü “Kapalı Gözlerle” 20 Mart Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.
Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak albümün prodüktörlüğünü Cihan Mürtezaoğlu ve Arel Koray Nalbant üstlenirken, kayıtları Babajim İstanbul ve Pür Recording stüdyolarında tamamlanan şarkılarda piyano koltuğunda Ceren Gündoğdu’yu görüyoruz.
Albümün ilk klip şarkısı Değilsin Tanrı’nın düzenlemesi Cihan Mürtezaoğlu’ya ait. Değilsin Tanrı, romantik ve melankolik atmosferiyle başarılı bir synth pop örneği olarak dinleyicinin beğenisine sunuluyor.
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.