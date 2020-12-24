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24.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çeşitli dönemlere ait 340 eser sergileniyor

Tunceli’de 1935-1937 yılları arasında askeri kışla olarak inşa edilen ve daha sonra çeşitli kurumlar tarafından kullanılan, 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’ne devredilen müze bugün açılıyor.

Çeşitli dönemlere ait 340 eser sergileniyor

Avlusunda ve teşhir salonlarında Akkoyun ve Karakoyunlu mezar geleneğinin devamı olan mezar taşlarının yer aldığı müzede paleolitik dönemden Türk-İslam dönemine ait toplam 340 eser sergileniyor. Arkeoloji teşhir salonunda bulunan “Kutsal Ocak”, Müzenin nadide eserlerinden biri. Eser, 1968-1974 yılları arasında yapılan Keban Barajı kurtarma kazıları sırasında Çemişgezek ilçesine bağlı Pulur (Sakyol) höyüğünde kutsal odadan çıkarıldı. MÖ. 3000’li yıllara tarihlendirilen bu eser Anadolu’daki ocak (aile ile ilişkili) kavramının temellerini oluşturuyor. Etnografya eser teşhirinde Tunceli yöresinin geleneksel yaşamına ait 195 etnografik eser yer alıyor. İnanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsilen teşhirler bulunuyor. Cumhuriyet dönemi teşhir salonunda ise tapu senetlerinden muhtar mühürlüklerine kadar o dönemi yansıtan çeşitli eserler sergileniyor. Müze bugün Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yapılacak bir törenle açılacak.

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