Çevrimiçi Uluslararası Göç Filmleri Festivali

Gaziantep’te gerçekleştirilmesi planlanan ancak dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle ertelenen dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Film Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 14-21 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. 50’den fazla filmin gösterileceği festivalin yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve akademisyenleri ağırlaması bekleniyor.

Gösterimler, sergiler

Festival, insanlığın ortak kaderi göçün medeniyete katkılarını, toplumlar arasındaki kültürel etkilerini ve adaptasyon süreçlerini yeniden anlamaya davet edecek. Festival boyunca, dünyanın dört bir yanından ünlü isimler ile tecrübe paylaşımı, (Masterclass) alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller düzenlenecek. Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde ödüle değer görülmüş film ve senaryolara yarışmalar sonrası toplam 26 bin Avro ödül verilecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı da katkı sağlıyor. Göç ve medeniyet temalı filmlerin gösterileceği festivalde film gösterim takvimi önceden açıklanacak. Sinema sektörünün önde gelen uluslararası ve ulusal ustalarının yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak. Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göç, bir kısmı da dünyanın tarihi yerleri olacak özel sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkânı da olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.