Chaplin filmleri ekranlara geliyor

Haziran ayının ilk günlerinde, Filmbox Arthouse ekranlarında, sessiz sinemanın büyülü günlerine dönüp, Şarlo’nun (Charlie Chaplin) öykülerine eşlik edeceğiz. Dünyanın en ünlü komedyeni, siyah beyaz filmleriyle dünyamıza renk katacak.

Hacı (The Pilgrim) - 8 Haziran Pazartesi – Saat 20.40

8 Haziran Pazartesi gecesi, Şarlo Filmbox Arthouse ekranlarında 1923 yapımı “Hacı (The Pilgrim)” ile merhaba diyecek. Film, küçük bir kasabada herkesçe kilisenin papazı sanılan hapishaneden kaçmış bir hükümlünün öyküsünü anlatıyor.

Altına Hücum (The Gold Rush) - 13 Haziran Cumartesi – Saat 10.55

13 Haziran Cumartesi sabah Şarlo, 1925 yapımı “Altına Hücum (The Gold Rush)” ile Filmbox Arthouse ekranlarına gelecek. ABD tarihinin eğlenceli bir dönemini, daha da eğlenceli bir şekilde öyküleştiren filmde, altın bulmak için Klondike'deki madenlere giden bir adam, sonunda amacına ulaşıyor ve olaylar gelişiyor.

Göçmen (The Immigrant) - 16 Haziran Salı – Saat 12.30

16 Haziran Salı günü ise Şarlo, erken dönem filmlerinden biriyle öğle yemeği saatinde Filmbox Arthouse ekranında misafirimiz olacak. Göçmenlik problemleri arasında geçen tatlı-sert bir aşk öyküsü olan 1917 yapımı “Göçmen (The Immigrant)”, daha iyi bir hayat için Amerika'ya giden iki genci anlatıyor. Filmin en büyük özelliklerinden biri ise, öykünün Chaplin'in kişisel deneyimlerine dayanması.

Filmbox Arthouse yayınlarına, seçkin TV platformları TV+ Kanal 33, KabloTV Kanal 344 ve Vodafone TV üzerinden ulaşılabiliyor. Filmbox Arthouse içeriklerine ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.