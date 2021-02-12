Charisma Carpenter: Doğum sonrası beni sebepsizce kovdu

Variety’de yer alan habere göre Carpenter, dün sosyal medya hesabı üzerinden “Whedon kadınlığımı ve kendime karşı olan inancımı manipülatif bir şekilde silahlandırdı. Karakterime saldırmaya devam etti. Dini inançlarımla dalga geçti ve doğum yaptıktan sonra da beni sebepsizce kovdu” diye açıklamada bulundu. Carpenter’ın bu paylaşımının ardından ise dizinin başrol oyuncusu Sarah Michelle-Geller, dün akşam Instagam hesabı üzerinden “İsminin Buffy Summers ile anılmasından gurur duysam da sonsuza kadar Joss Whedon ismiyle ilişkilendirilmek istemiyorum” dedi.