MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Charisma Carpenter: Doğum sonrası beni sebepsizce kovdu
ABONE OL
12.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Charisma Carpenter: Doğum sonrası beni sebepsizce kovdu

Amerikalı oyuncu Charisma Carpenter, “Buffy the Vampire Slayer” ve “Angel” dizilerinde oynadığı sırada Amerikalı çizgi roman yaratıcısı Joss Whedon’un kendisine mobbing uyguladığını iddia etti.

Charisma Carpenter: Doğum sonrası beni sebepsizce kovdu

Variety’de yer alan habere göre Carpenter, dün sosyal medya hesabı üzerinden “Whedon kadınlığımı ve kendime karşı olan inancımı manipülatif bir şekilde silahlandırdı. Karakterime saldırmaya devam etti. Dini inançlarımla dalga geçti ve doğum yaptıktan sonra da beni sebepsizce kovdu” diye açıklamada bulundu. Carpenter’ın bu paylaşımının ardından ise dizinin başrol oyuncusu Sarah Michelle-Geller, dün akşam Instagam hesabı üzerinden “İsminin Buffy Summers ile anılmasından gurur duysam da sonsuza kadar Joss Whedon ismiyle ilişkilendirilmek istemiyorum” dedi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

Sıradaki Haber