Çin sinema sektöründe Amerika’yı tahttan indirdi

“Noel kutlamalarından önceki günler, genellikle sinema bilet satışlarının en yüksek olduğu günlerdi” diyen haber servisi, bu süreçte Amerika’da açık olan sinemaların bilet satışlarının yüzde 30 oranında düştüğünü duyurdu. Amerika’nın geçen yılı 2.3 milyar dolarlık bilet satış rakamıyla kapattığını belirten haber servisi Çin’deki bilet satışlarının çok daha yüksek olduğunu belirterek 2023’te Çin’in bilet satış rakamlarının 15.5 milyar dolara ulaşacağını belirtti.



