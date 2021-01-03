03.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çin sinema sektöründe Amerika’yı tahttan indirdi
Pandemi sürecinde tüm dünyada sinema salonlarının büyük bir çoğunluğu kapalı kaldı ve bilet satışları sadece yardım kampanyaları kapsamında satıldı. Russia Today’de yer alan bir habere göre Çinli bilet satış şirketleri bu yıl Amerikalıları tahtından indirdi.
“Noel kutlamalarından önceki günler, genellikle sinema bilet satışlarının en yüksek olduğu günlerdi” diyen haber servisi, bu süreçte Amerika’da açık olan sinemaların bilet satışlarının yüzde 30 oranında düştüğünü duyurdu. Amerika’nın geçen yılı 2.3 milyar dolarlık bilet satış rakamıyla kapattığını belirten haber servisi Çin’deki bilet satışlarının çok daha yüksek olduğunu belirterek 2023’te Çin’in bilet satış rakamlarının 15.5 milyar dolara ulaşacağını belirtti.