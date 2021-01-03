MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Çin sinema sektöründe Amerika’yı tahttan indirdi
ABONE OL
03.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çin sinema sektöründe Amerika’yı tahttan indirdi

Pandemi sürecinde tüm dünyada sinema salonlarının büyük bir çoğunluğu kapalı kaldı ve bilet satışları sadece yardım kampanyaları kapsamında satıldı. Russia Today’de yer alan bir habere göre Çinli bilet satış şirketleri bu yıl Amerikalıları tahtından indirdi.

Çin sinema sektöründe Amerika’yı tahttan indirdi

“Noel kutlamalarından önceki günler, genellikle sinema bilet satışlarının en yüksek olduğu günlerdi” diyen haber servisi, bu süreçte Amerika’da açık olan sinemaların bilet satışlarının yüzde 30 oranında düştüğünü duyurdu. Amerika’nın geçen yılı 2.3 milyar dolarlık bilet satış rakamıyla kapattığını belirten haber servisi Çin’deki bilet satışlarının çok daha yüksek olduğunu belirterek 2023’te Çin’in bilet satış rakamlarının 15.5 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trump tatilden niye erken döndü?

Trump tatilden niye erken döndü?

‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’

‘Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı’

Sıradaki Haber