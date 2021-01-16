‘Çizgi roman’da en pahalı eser

The Guardian’da yer alan habere göre eser, şu zamana kadar satılan çizgi roman alanında en pahalı sanat eseri olarak dünya rekorunu kırdı. Gerçek ismi Georges Remi olan Hergé, “Le Lotus Blue” isimli bu çizimi 1936 yılında beşinci “Tenten” kitabının kapağı olarak tasarlamış ancak yayınevi, maliyeti yükselteceği için kullanmayı reddetmişti.



Müzayede evi yetkililerine göre sonrasında ise yazar, eserini editörü Louis Casterman’ın yedi yaşındaki oğlu Jean Paul Casterman’a hediye etmişti. Hergé’nin guaj, sulu boya ve mürekkep kullanarak yaptığı resimde Tenten ve köpeği porselen bir vazo içinde ejderhadan saklanmaya çalışırken görülüyor. Yetkililer, eseri kimin aldığını açıklamadı.