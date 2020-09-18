CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus bu sezon da Zorlu PSM'de
Fiziki mesafeli ve hijyen önlemleriyle yeni sezonunda sanatseverleri ağırlamaya başlayan Zorlu PSM’de, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz’ın son şovu ‘CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus’ yeniden izleyicisiyle buluşuyor.
Pandeminin etkilerinden dolayı mekandaki etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu PSM, dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz’ın ‘CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus’ şovunu yeni sezonda da Zorlu PSM seyircisiyle buluşturuyor.
2020 gösterilerinin tümü satışa açılıyor.
“#MESAFELİAMABİRLİKTE” mottosuyla başlayan 8. sezonu boyunca seyirciyle buluşacak ‘CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus’ın 2020 biletleri, 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00'dan itibaren passo.com.tr üzerinden ve Zorlu PSM gişelerinden temassız ödeme imkanı ile güvenle satın alınabilecek.
CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus tarihleri şöyle;
5 Ekim 2020 Pazartesi 21.00
6 Ekim 2020 Salı 21.00
27 Ekim 2020 Salı 21.00
28 Ekim 2020 Çarşamba 21.00
2 Kasım 2020 Pazartesi 21.00
3 Kasım 2020 Salı 21.00
4 Kasım 2020 Çarşamba 21.00
23 Kasım 2020 Pazartesi 21.00
24 Kasım 2020 Salı 21.00
25 Kasım 2020 Çarşamba 21.00
2 Aralık 2020 Çarşamba 21.00
3 Aralık 2020 Perşembe 21.00
14 Aralık 2020 Pazartesi 21.00
15 Aralık 2020 Salı 21.00
28 Aralık 2020 Pazartesi 21.00
29 Aralık 2020 Salı 21.00