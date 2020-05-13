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13.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cobain’in gitarı açık artırmada

Kurt Cobain’in unutulmaz performanslarından biri olan MTV Unplugged’da kullandığı gitarı 1 milyon dolardan açık artırmaya çıkarılacak.

Cobain’in gitarı açık artırmada

Cobain’in açık artırmaya çıkan akustik-elektrik 1959 Martin D-18E model gitarı, ölümünden sadece 5 ay önce kullanmıştı. Açık artırma 19 Haziran tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinde, Julien’s Auction şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Satışa internet üzerinden katılım da mümkün olacak.

Nirvana grubunun 18 Kasım 1993 yılında kayda aldığı MTV Unplugged albümü tüm zamanların en iyi canlı performans albümlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Açık arttırma ile satılacak albüm 15 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Piccadilly Circus Hard Rock Cafe’nin ön vitrininde sergilenecek.

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