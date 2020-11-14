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14.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Çocuk kitaplarında etnik azınlıklara daha az yer veriliyor’

İngiltere’deki İlköğretimde Okuryazarlık Merkezi (The Centre for Literacy in Primary Education - CLPE), önceki günlerde çocuk kitaplarında temsile ilişkin iki yeni rapor yayımladı.

‘Çocuk kitaplarında etnik azınlıklara daha az yer veriliyor’

The Guardian’da yer alan habere göre raporda, geçen yıl Birleşik Krallık’ta basılan çocuk kitaplarının yüzde 5’inin siyah, Asyalı ve diğer etnik azınlık karakterlere sahip olduğu tespit edildi. Azınlıktan kahramanların yer aldığı kitap sayısı 2017 yılında yüzde 1, 2018 yılında ise yüzde 4’tü. Bu seneki araştırmada bu oran artmış olsa da CLPE projesini yöneten Farrah Serroukh, çocuk kitaplarında yer alan hayvan karakterlerin siyah, Asyalı ve farklı etnik kökene sahip karakterlerden daha fazla olduğunu belirtti. Serroukh, “Bu oranın her yıl artmaya devam etmesine sevindik. Ancak bu oran hâlâ orantısız bir şekilde düşük. Yayıncılık sektörünü daha iyisi için teşvik etmek istiyoruz” dedi.

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