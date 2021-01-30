Çocuklar hygge ile tanışıyor

Atta Festival, 29-30-31 Ocak tarihlerinde aynı anda 37 ülkede gerçekleşecek Small Size Days’i Türkiyeli çocuk ve ailelerle buluşturuyor. Festival bu sene ayrıca yeni platformu attahygge ile aileleri ve çocukları Danimarka’nın meşhur mutluluk felsefesi hygge ile tanışmaya davet ediyor. Festivalde bu sene itibarıyla özel gereksinimli çocuklar için ‘Engelsiz Atta’ hayata geçiyor. Festival hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.attafestival.com adresi ziyaret edilebilir.