Çocuklar için evde eğitici etkinlikler

Salgından bizler gibi çocukların da sosyal yaşamları etkilendi. Sosyal mesafe gerekçesiyle okulları, parkları ve arkadaşlarıyla yapacakları diğer etkinlikleri kısıtlanan çocuklar, tüm günlerini evde geçiriyor. Çocukların karantina sürecini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmeleri adına ebeveynlerin işine yarayabilecek bir liste hazırladık.

Yazar ve oyunculardan masal dinletileri

Okuma ve yazma bilmeyen çocuklar için Disney ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği salgın boyunca sürecek kitap okuma projeleri gerçekleştiriyor. Aralarında Daisy Ridley, Elizabeth Olsen, Christy Carlson Romano’nun da yer aldığı pek çok Disney oyuncusu, Disney’in sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptıkları canlı yayınlarla çocuklara hikâye kitapları okuyorlar. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ise Instagram hesabı aracılığıyla “Masal Dayanışması” verdiği projeyi sürdürüyor. Bu projede aralarında çocuk yazarı Göktuğ Canbaba, oyuncu Özge Özberk’in aralarında yer aldığı pek çok isim canlı yayında çocuklar için masal okuyorlar. Bu masalları daha sonra derneğin Youtube hesabından da dinlemek mümkün.

Tiyatro salonunda gibi

Tiyatroya ilgisi olan çocuklar, bir hikaye yazarak onu evin salonunda sahneleyebilir. Hatta bir ebeveyninin de yardımı alarak kartondan bir tiyatro sahnesi de yapabilir. Rol yapmayı değil de sadece izlemeyi seven çocuklar ise Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’ndan “Grimm Kardeşler” ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Youtube hesabından İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Turta Girmemiş Orman” oyununu izleyebilir.

Geçmişe yolculuk

Çoğu yetişkin kendi çocukluğunda izlediği çizgi filmleri ve çocuk filmlerini özlemle anımsar. İşte şimdi tam zamanı. Çocuklarıyla bunu paylaşmak isteyenler 1960’lı yılların “Jetgiller”ini ve “Taş Devri”ni izleyebilir. Daha yakın tarih içinse “Harry Potter” film serisi haftası yapmak mümkün. Netflix’te “Harry Potter” serilerine ulaşmak mümkün.

Ev konserleri

Barış İçin Müzik Vakfı, salgın boyunca çocuklarla müziği buluşturmaya devam ediyor. Vakıf, sosyal medya hesaplarından çocuklar için “Barış İçin Müzik Ev Konserleri” adı altında her Pazar canlı yayında mini konser düzenliyor.

Yaratıcı etkinlikler

Çocuğunun içindeki yaratıcı yönü ortaya çıkaracak etkinliklere yönlendirmek isteyenler ise Türkiye’den ve dünyadan müzelerin etkinliklerini takip edebilir. Tate Kids’in çocuklar için hazırladığı sanatsal etkinlik önerisini dikkat çekici. Örneğin çocuğu ile Bridget Riley’in çizgilerini, zikzaklarını ve lekelerini kullanarak saksıları boyayıp bir “Op Art Pot” bitkisi yapmak isteyenler için öneriler mevcut. Çocuklar, Damien Hirst’ün sıçramalarından esinlenerek renkli eserler ortaya çıkarabilir hatta bunları çerçeveletip duvara asarak evde minik bir sergi bile yapabilir. Bunların yanında İstanbul Modern’in 23 Nisan’a özel gerçekleştirdiği projeyi devam ettirmek mümkün. Çocuklar, evdeki plastik atıklarla ve kullanılmayan nesnelerle kendi oyuncağını yapabilir.

Paha biçilmez bir sergi

Mastercard, Paha Biçilmez İstanbul platformu üzerinden 23 Nisan’a özel bir online resim sergisi düzenledi. Sergi, her yaştan çocuğun “Güzel Evim” ya da “Bahar” olmak üzere iki tema üzerinden istediği teknik ve boyutlarda yaptığı resimlerden oluşuyor. Çocukların yaptığı resimleri http://mypricelessistanbul.com/gelecegin-ressamlari adresinden görmek mümkün.