Çocuklara açılan kapı dijital dünya

Günümüzün en genç çevrimiçi kullanıcıları olan çocuklar, dijital dünyaya doğan ilk nesil olma özelliği taşıyor. KidZania İstanbul, çocukları eğlenirken öğrenebileceği yüzlerce içeriği dijital olarak deneyimlemeye davet ediyor. Dünyanın ilk ve Türkiye’nin tek "çocuklar ülkesi" KidZania İstanbul’un dijital dünyasında; sanat, geri dönüşüm, bilim, şefler atölyesi ve evde eğlence kategorilerindeki içerikler deneyimlenecek. 6 – 14 yaş arasındaki çocuklar, eğlenceli, bilgi veren ve daima yenilenen zengin içeriklere ebeveynleri eşliğinde ulaşabilecek.

‘ÇOCUKLAR ERKEN YAŞLARDAN İTİBAREN DİJİTAL OKURYAZARLIĞI ÖĞRENMELİ’

Yeni platform hakkında değerlendirmede bulunan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Günümüz çocukları çok erken yaşlardan itibaren dijital okuryazarlığı öğrenmeli. Çocukların hepsi dijital dünyada ve neredeyse yarısı dijital dünyayı yeni şeyler öğrenmek için kullanıyor. KidZania global tarafından 4 ülkede yapılan ‘Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi’ araştırmasında çıkan sonuçlarda gördük ki; KidZania’yı ziyaret eden 7 ila 12 yaş arasındaki çocukların yüzde 90’ı dijital dünyayı diğer insanlarla iletişime geçmek, daha iyi öğrenmek ve oyun oynamak için kullanıyor” diye konuştu.