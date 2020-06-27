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27.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Çocuklara otizmi anlatan kitap: Arkadaşımla Bir Gün

Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle çocukların otizmli çocukları anlaması için eğitimci, yazar Gökhan Dumanlı’nın kaleme aldığı “Arkadaşımla Bir Gün” hikâye kitabı Mavi Bilge Yayınları’ndan çıktı.

Çocuklara otizmi anlatan kitap: Arkadaşımla Bir Gün

Otizm konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunması hedeflenen kitapta, otizmli arkadaşı Efe ile birlikte doğada zaman geçiren Burak’ın hikâyesi anlatılıyor. İkili doğayı ve doğanın güzelliklerini keşfederken bir yandan da kendileriyle ilgili benzerlikleri ve farklılıkları da keşfediyor. Türkiye’de bu kapsamda yazılan ilk kitap olma özelliğini taşıyan eser otizmli bir arkadaşa sahip olmanın nasıl bir deneyim olduğunu öğretiyor. 

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