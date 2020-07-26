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26.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Contemporary İstanbul aralık ayına ertelendi

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek Contemporary İstanbul(), pandemi sebebiyle fuar tarihlerini ve formatını değiştirdi.

Contemporary İstanbul aralık ayına ertelendi

Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan CI, bu yıl aralık ayına ertelendi. Fuar, 14-15 Aralık tarihleri arasında VIP ön gösterime, 16-20 Aralık tarihleri arasında ise genel ziyarete açılacak ve bir hafta sürecek. Önceki yıl gibi bu sene de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek ’de salgın nedeniyle geliştirilen Cİ online sistemi de fuarla eş zamanlı olarak sanat severlere sunacak.

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