Contemporary İstanbul aralık ayına ertelendi

Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan CI, bu yıl aralık ayına ertelendi. Fuar, 14-15 Aralık tarihleri arasında VIP ön gösterime, 16-20 Aralık tarihleri arasında ise genel ziyarete açılacak ve bir hafta sürecek. Önceki yıl gibi bu sene de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek Cİ’de salgın nedeniyle geliştirilen Cİ online sistemi de fuarla eş zamanlı olarak sanat severlere sunacak.