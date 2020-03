Country müzik yıldızına veda

1938 yılında 8 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya gelen Kenny Rogers müzik çalışmalarına 50’li yıllarda başladı. 1957 yılında adının duyulmasını sağlayan ilk parçası “That Crazy Feeling” bir rock’nroll şarkısıydı. Önce caz, ardından da country müziğe geçiş yapan Rogers 1967’de The First Edition adlı grubun kurucuları arasında yer aldı. “Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)”, “But You Know I Love You”, “Ruby, Don’t Take Your Love To Town” gibi parçalarla listelerin üst sıralarına tırmanan grup 1976 yılında dağıldı ve Kenny Rogers’ın da solo kariyeri başlamış oldu. Kariyeri boyunca 60’tan fazla hit şarkıya imza atan sanatçı 39 stüdyo albümü ve 80 single yayınladı. 21 şarkısı listebaşı olen Rogers’ın en bilinen parçaları arasında “Gambler”, “Coward of the Country”, Dolly Parton ile birlikte söylediği “Island in the Stream” ve 1980 yılında Billboard Hot 100 listesinde 6 hafta bir numarada kalan “Lady” yer alıyordu.