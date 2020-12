Cristina Alger'in yeni romanı Türkçede

Cristina Alger gerilim üzerine yazdığı romanlar ile dünya kitap listelerini zorlamaya devam ediyor. The New York Times’ın en çok satanlar listesindeki Girls Like Us, The Darlings ve This Was Not the Plan kitabından sonra “Kirli Para” kitabı okurseverlerle buluştu. The Roman Yayınları etiketiyle çıkan kitap, finans dünyasıdaki entrikaları konu alıyor. İsviçre’nin en önemli bankalarından Swiss United Bank adına çalışan başarılı bankacı Matthew Werner’in bulunduğu jet’in süpheli şekilde düşüşü ve esrarengiz ölümü ile eşi Annabel’i bankacılık dünyasının sırlarını ortaya çıkarmak için yola düşüşünü ve bu yolda dünyayı sarsacak gerçeklerin ortaya çıkışı yer alıyor.

Heyecan dolu sürükleyici bir roman

Her bir sayfasında gerilim ve merak dolu “Kirli Para” romanında okuyucular, Annabel yeniden başlayabilecek miydi? Yoksa Matthew’a gerçekte ne olduğunu hep merak mı edecekti? Dünyaya açıklamak için hayatını riske attığı şeyin ne olduğunu asla bilememek hep aklında mı kalacaktı? Bildiği gerçekleri sürekli gözden geçirip daha önce kaçırdığı işaretleri, ipuçlarını mı arayacaktı” sorularının cevaplarını arayacak. Roman,dünyada bir çok ünlü gazeteci ve yazar tarafından beğenilen yorumlar aldı. The New York Times “Müthiş... Düzeltiyorum, nefes kesen bir gerilim.” USA Today “Zekice kurgulanmış, sürükleyici bir kitap... Alger, inanılmaz olay örgüsüyle bağımlılık yapacak oranda gerilim ve entrika sunuyor.” The Times “Finans sektörünü konu alan sürükleyici gerilim hikâyeleri okumaya alışık değiliz... Ancak Cristina Alger bu konuda tüm sınavları geçer... Aşırı zengin bankacılık dünyasının karanlığına heyecan dolu bir yolculuk sizi bekliyor.”

Yazar Hakkında: Cristina Alger, The New York Times’ın en çok satanlar listesindeki Girls Like Us, The Darlings ve This Was Not the Plan kitaplarının yazarı. Harvard College ve NYU Law School mezunu. Yazar olmadan önce mali analist ve şirket avukatı olarak çalıştı. New York’ta eşi ve çocukları ile birlikte yaşıyor.