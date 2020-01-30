CRR Konser Salonu yeni programıyla dopdolu

Konserler arasında, dünyanın yaşayan en köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası), bu yıl düzenlenen 62. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Orkestra Performansı” dalında aday gösterilen Kremerata Baltica, yaşayan en büyük Beethoven piyanistlerinden Stephen Kovacevich, günümüzün en popüler akordeoncusu Richard Galliano; ilk kez ülkemize gelecek olan Rönesans ve koro müziğinin süperstarlarından acapella topluluğu Tallis Scholars, Bach’tan Metallica’ya cesur programıyla O/Modernt Chamber Orchestra ve Bask Ulusal Orkestrası yer alıyor.

CRR’de Şubat Ayında Gerçekleşecek Konserler Şu Şekilde:

7 Şubat’ta, üç kıtanın en aktif şeflerinden Lior Shambadal İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı (İDSO) yönetecek. Gecenin solisti ise Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann olacak.

9 Şubat Pazar günü, saat 11.30’ta Mehmet Güntekin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, "Ferahfezâ ve Mâhur" başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

9 Şubat akşamı, “Klasik'ten Günümüze İstanbullu Şarkılar” başlıklı konserde; 1950'li yıllarda evlerde yapılan müzik toplantılarına ve Şan Sineması konserlerine atıfta bulunulan bir müzik akşamı yaşanacak. Klasik, romantik ve yakın dönem bestekârlarımızın eserlerinin seslendirileceği konseri Hakan Talu yönetecek.

11 Şubat’ta, “Okay Temiz Ritmin Günü" konserlerinin 17'ncisi düzenlenecek. İklim temasının öne çıkacağı konserde; djembe ile Sekou Amadou Kouyate, tombak ve bendir ile Mohammad Reza Mortazavi sahnede olacak.

12 Şubat’ta, Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası “Amadeus Fan Club” başlıklı konser verecek. Mansur, konser öncesi “Mozart ve Hayranları” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek. Gecenin solistliğini ise kendine özgü zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken klarnet sanatçısı Shirley Brill üstlenecek.

13 Şubat’ta, dünyanın yaşayan en köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) Schubert, Mozart ve Haydn’ın eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak. Konseri İngiliz Oda Orkestrası’nın yanı sıra İskoç Oda Orkestrası’nın da liderliğini üstlenen Stephanie Gonley yönetecek.

14 Şubat’ta İDSO, Sevgililer Günü'ne özel hazırladıkları birbirinden güzel aşk şarkılarıyla müzikseverlerin karşısında olacak. Murat Göktaş’ın yönetimindeki orkestra, keman sanatçısı Melodi Kayış’a eşlik edecek. Gecenin vokal solisti ise Tuncay Kayış olacak.

15 Şubat akşamı, uluslararası üne sahip virtüöz basçı, besteci ve şarkıcı Avishai Cohen “50 50 50 ” projesi ile CRR’de olacak. Projenin adı, 50 yaşındaki Cohen’in 50 ülkede vereceği 50 konseri anlatıyor. Her konserinde benzersiz bir müzik deneyimi sunan Cohen’e, piyanoda Elchin Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek.

16 Şubat Pazar günü saat 13.00’te, “Barış Ormanı” isimli çocuk operası miniklerle buluşacak. Müziklerini Evrim Demirel’in, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven’in yazdığı çocuk operasının rejisörlüğünü ise Barış Meydan üstlendi. “Barış Ormanı” çocuklarda doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı.

16 Şubat akşamı, İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi, Brezilya’dan esintiler taşıyan müziğiyle ilk kez İstanbullu cazseverlerle buluşacak.

17 Şubat’ta, Avrupa cazının en karizmatik isimlerinden Fransız sanatçı Vincent Peirani, klasik rock’ı caza dönüştürdüğü Living Being II (Night Walker) albümüyle CRR’de olacak. Doğaçlama caz alanında ustalaşmış bol ödüllü sanatçı, aynı zamanda besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor.

19 Şubat’ta, Claus Peter Flor yönetimindeki Strazburg Filarmoni Orkestrası, dünyanın en prestijli yarışmalarından olan ''Uluslararası Çaykovski Yarışması''nın birincisi Fransız piyanist Alexandre Kantorow'a eşlik edecek.

20 Şubat’ta, flamenko efsanesi Gades'in adını unutulmaz başyapıtlarla imza atarak yaşatan Antonio Gades Topluluğu, “Carmen” ile İstanbullulara nefes kesen bir akşam yaşatacak.

21 Şubat’ta, caz tarihinin en büyük müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Amerikalı caz trompetçisi, vokalisti ve bestecisi Dizzy Gillespie’nin anısını yaşatmak için arkadaşları tarafından kurulan Afro- Cuban Band cazseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.

23 Şubat akşamı, barok öncesi dönemden çağdaş müziğe uzanan repertuvarla Solisti Aquilani grubu ilk kez İstanbullularla buluşacak. Günümüzün en popüler akordeoncusu Richard Galliano ve flüt virtüözü Massimo Mercelli ise konserde solist olarak yer alacak.

24 Şubat’ta, Amerika’nın caz müziğine sunduğu efsane isimlerden Monty Alexander ve grubu blues’dan reggae’ye uzanan tarzlarıyla efsane bir geceye imza atacak.

25 Şubat’ta, eleştirmelerin “Kusursuz tekniğin ve müzik zekasının bir araya geldiği bir sansasyon” şeklinde söz ettiği, ödüllü piyanist Anna Tsybuleva, Beethoven ve Chopin eserlerinden bir programla CRR’de olacak.

26 Şubat’ta, cazın efsanevi ismi Philip Catherine, çocukluk şarkılarım dediği bir repertuvar; Avrupa’nın önde gelen gitaristlerinden Paulo Morello ve Alman cazının en önemli kontrbasçılarından Sven Faller ile kurduğu triosuyla CRR’de olacak.

28 Şubat’ta, “Ben Türkiye’yi çok seviyorum, Türkler de beni çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile bir ayrıcalık” diyen Monica Molina, çok sevdiği Türk dinleyicisiyle yeniden buluşacak.

29 Şubat’ta, caz müziğinden klasik müziğe, film müziklerinden geleneksel çingene şarkılarına uzanan geniş repertuvara sahip Gypsy Devils Orchestra dinleyicilere keyifli bir akşam yaşatacak.

CRR’de Gerçekleşecek Mart Konser Programı ise Şöyle:

4 Şubat’ta, caz ve flamenko ritimleri arasında sağladığı entegrasyon ile kendine has bir stil oluşturan Chano Domínguez grubuyla CRR’de olacak.

5 Şubat’ta, barok ve klasik dönem müziğine tarihi bilgi, teknik ve döneme özgü enstrümanlarla hayat veren Academy of Ancient Music konser verecek. Konserde, pek çok saygın mekânda başrol seslendirmiş Chen Reiss (soprano) solist olarak yer alacak.

6 Mart’ta, İDSO Howard Griffiths yönetimindeki İDSO, Özgecan Günöz’e (keman) eşlik edecek.

7 Mart’ta gerçekleşecek “Dünya Kadınlar Günü” konserinde CRR Senfoni Orkestrası’nı bu kez bir kadın şef yönetecek. Laurence Equilbey özellikle koro repertuarındaki çalışmaları ile tanınan Fransız bir şef. Equilbey Paris, Viyana, Londra ve İskandinavya'da resmi müzik eğitimi almış. Orkestra o akşam pek çok uluslararası yarışmada ödüllü olan piyanist Anna Genuishene'ni ağırlayacak.

8 Mart’ta ise Adile Sultan’dan Ayşe Sultan’a, Dilhayat Kalfa’dan Dürr-i Nigâr Kalfa’ya, Faize Engin’den Neveser Kökdeş’e, Vecihe Daryal’dan Melahat Pars’a uzanan geniş bir yelpazede kadın bestekârların eserleri seslendirilecek. Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı konserde solist olarak yer alacak.

9 Mart akşamı, Bask müziğini dünyaya tanıtmak için konserler veren Ulusal Basque Orkestrası Avusturyalı şef Hans Graf yönetiminde sahne alacak. Konserin solistliğini ise Rus keman virtüözü Alena Baeva üstlenecek.

10 Mart’ta, Magreb’in Tracy Chapman’ı olarak anılan, folk müzikten aldığı ilhamla çağdaş dünya müziğinde bir yıldız gibi yükselen Souad Massi, albümü Oumniya’dan (My Wish) şarkılar seslendirecek.

12 Mart’ta, Baltık ülkelerinin genç müzisyenlerinden oluşan ve yaratıcı yaklaşımıyla kısa zamanda haklı bir üne kavuşan Kremerata Baltica, genç Fransız piyanist Lucas Debargue’ya eşlik edecek. Kremerata Baltica, bu yıl düzenlenen 62. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Orkestra Performansı” dalında aday gösterilmişti.

13 Mart’ta gerçekleşecek "Çetin Emeç'i Anma Konseri"nde İDSO’yu Avusturyalı şef Thomas Rösner yönetecek. Konserin solisti ise kuşağının en sıra dışı klarnet sanatçılarından olan Nicolas Baldeyrou olacak.

17 Mart’ta, fadonun kraliçesi Amália Rodrigues’ten bu yana en iyi fado şarkıcısı kabul edilen, albümleri milyonlar satan Camane dinleyenlere büyülü bir akşam yaşatacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105. yıldönümünde, şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu özel bir konser verecek. Konserde Gizem Çoşkun, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yolcu, İlhan Yazıcı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak ve Bekir Büyükbaş solist olarak yer alırken; Hümay Güldağ ve Atakan Akdaş Çanakkale şiirleri okuyacak.

19 Mart’ta, rönesans ve koro müziğinin süperstarlarından, acapella topluluğu Tallis Scholars, Roma’daki ünlü Sistine Şapeli ile ilgili eserler seslendirecek.

20 Mart akşamı, İDSO Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Carlo Rizzari yönetimindeki orkestra, Erkut Gökgöz (trompet) ve Serkan Bodur’a (tenor) eşlik edecek. Konserde, Gary Daverne’den Gelibolu Rapsodisi ve Niyazi Tura’dan Şehidin Türküsü de icra edilecek.

21 Mart’ta "Nevruz Çiçeği Âşık Veysel" başlığıyla gerçekleşecek konserde ozanımızın eserleri Cengiz Özkan tarafından icra edilecek. Konser öncesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenel, Âşık Veysel'in bilinmeyen yönlerini anlatacak ve ozana ait ses kayıtlarını dinleyenlerle paylaşacak.

22 Mart’ta, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, "Hisar, Hisarbûselik ve Sûznâk" başlıklı konserde, Hisar makamında klasik takım ve Hisarbûselik makamından klasik şarkılar seslendirecek.

23 Mart’ta Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası konser verecek. Gecede Cansu Nihal Akarsu vokalde ve klarnette solist olarak yer alacak.

24 Mart’ta, José Huertas Flamenko Topluluğu, Miguel de Cervantes’in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eseri Don Kişot’tan sahneye uyarladıkları muhteşem bir gösteri ile CRR’ye konuk olacak.

25 Mart’ta, eski bestecilerle modern kültürün çeşitli alanlardaki sanatsal ve entelektüel yaratımları arasındaki ilişkiye odaklanan İsveç O/Modernt Festivali’nin ayrılmaz bir parçası olan O/Modernt Chamber Orchestra kemancı Hugo Ticciati yönetiminde konser verecek.

27 Mart’ta, Conrad van Alpen yönetimindeki İDSO, Jaroslaw Nabrzyski (keman) Youngeun Kim (viyolonsel) Jieun Lee (piyano) eşlik edecek.

30 Mart’ta, yaşayan en büyük Beethoven piyanistlerinden Stephen Kovacevich İstanbullu arkadaşları Can Okan (piyano), Sevil Ulucan (keman), Evrim Baştaş (viyola) ve Şafak Erişkin (viyolonsel) ile Mozart’ın oda müziği eserlerini seslendirecek.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu konser biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.