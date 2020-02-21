21.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
CRR’de Jamaika esintisi
Jamaikalı caz piyanisti Monty Alexander ve grubu 24 Şubat akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.
Grubun repertuvarı, Jamaika yerel müziğinden, çeşitli caz melodileri ile blues ve reggea’ye kadar uzanıyor. Müziğini,“Isıyıarttırmak ve bir fırtına başlatmak” sözleriyle ifade eden Alexander’ın yerel Jamaika müziği ve çeşitli caz melodilerinden oluşan repertuvarı, Amerika şarkıları, İncil müzikleri ve blues, bebop, calypso, reggae tarzlarını da içine alıyor.