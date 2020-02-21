CRR’de Jamaika esintisi

Grubun repertuvarı, Jamaika yerel müziğinden, çeşitli caz melodileri ile blues ve reggea’ye kadar uzanıyor. Müziğini,“Isıyıarttırmak ve bir fırtına başlatmak” sözleriyle ifade eden Alexander’ın yerel Jamaika müziği ve çeşitli caz melodilerinden oluşan repertuvarı, Amerika şarkıları, İncil müzikleri ve blues, bebop, calypso, reggae tarzlarını da içine alıyor.