CSO Açılış Konseri 7 Ocak 2021’de yeniden Mezzo TV’de

Dünyanın en köklü orkestralarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) halka açık olarak yeni salonunda yapılan Açılış Galası, uluslararası müzik-sahne sanatları kanalı Mezzo-TV'de kaçıranlar için yeniden 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 13.00'de (TSİ 15.00) yayınlanacak.

CSO’nun yeni evine kavuşurken müzikal ruh ve düşüncenin orkestra ve sanatçıların etkileşimiyle seyircilere aktarılacağı, dünya standartlarındaki bu salonun açılış konserlerinde uluslararası sanatçılarımız ikiz piyanistler Güher-Süher Pekinel de yer aldı

Dünyanın en çok izlenen klasik, caz ve etnik müzik kanallarından biri olan ve uluslararası seyirciye hitap eden Mezzo TV tarafından yayın akışında tekrarı 7 Ocak Perşembe günü saat 13.00'de (TSİ 15.00) yayınlanacağı duyurulan ve prömiyeri 28 Aralık 18:35 (TSİ 20:35 )’de gerçekleşen konser yayını 1 saat 22 dakika olarak belirtildi.

Digitürk’ten yayın yapan klasik müzik televizyonu Mezzo TV’de yayın kaydı izlenebilir.