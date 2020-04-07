07.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Cumberbatch’in ‘Hamlet’i Can Yücel’in çevirisiyle
Çevirmen İlker Kocael, Benedict Cumberbatch’in İngiltere’de Ulusal Tiyatro’da yıllar boyu kapalı gişe oynadığı “Hamlet” performansını önceki günlerde Can Yücel’in çevirisiyle Youtube hesabı üzerinden paylaştı.
İzleyiciler, Cumberbatch’in 2015 yılında İngiltere’deki National Live Theatre’da gerçekleştirdiği “Olmak ya da Olmamak” tiradını Türkçe altyazı seçeneğiyle izleme imkanı buluyor. Cumberbach’in 3 saat boyunca sahnede olduğu oyun, 2016 yılında İKSV tarafından beyazperde de gösterilmişti.