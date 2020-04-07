Cumberbatch’in ‘Hamlet’i Can Yücel’in çevirisiyle

İzleyiciler, Cumberbatch’in 2015 yılında İngiltere’deki National Live Theatre’da gerçekleştirdiği “Olmak ya da Olmamak” tiradını Türkçe altyazı seçeneğiyle izleme imkanı buluyor. Cumberbach’in 3 saat boyunca sahnede olduğu oyun, 2016 yılında İKSV tarafından beyazperde de gösterilmişti.