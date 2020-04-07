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07.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cumberbatch’in ‘Hamlet’i Can Yücel’in çevirisiyle

Çevirmen İlker Kocael, Benedict Cumberbatch’in İngiltere’de Ulusal Tiyatro’da yıllar boyu kapalı gişe oynadığı “Hamlet” performansını önceki günlerde Can Yücel’in çevirisiyle Youtube hesabı üzerinden paylaştı.

Cumberbatch’in ‘Hamlet’i Can Yücel’in çevirisiyle

İzleyiciler, Cumberbatch’in 2015 yılında İngiltere’deki National Live Theatre’da gerçekleştirdiği “Olmak ya da Olmamak” tiradını Türkçe altyazı seçeneğiyle izleme imkanı buluyor. Cumberbach’in 3 saat boyunca sahnede olduğu oyun, 2016 yılında İKSV tarafından beyazperde de gösterilmişti.

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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