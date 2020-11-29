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29.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dağ’a Tallinn’den ödül

Ödülün açıklamasında “Yönetmenin vizyonu, tutkusu ve kişiliği, oyuncuların muhteşem performanslar sergilediği bu sürükleyici, tutkulu ve çarpıcı yeni filmde parlıyor” ifadelerine yer verildi.

Dağ’a Tallinn’den ödül

Nisan Dağ ödül konuşmasında, bağımsız film yapmanın zorluklarına rağmen kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, aldığı bu ödülün yola devam etmek için kendisine cesaret ve güç verdiğini ifade etti. Film, İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatıyor. 

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