MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Dağ’ın yeni filmi Tallinn’de
ABONE OL
16.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dağ’ın yeni filmi Tallinn’de

İlk filmi “Deniz Seviyesi” ile Türkiye, ABD ve İtalya’dan ödüller alan Nisan Dağ, yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi “Bir Nefes Daha”yı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Dağ’ın yeni filmi Tallinn’de

13-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Estonya’nın başkentinde düzenlenecek 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen 26 film arasında yer alan “Bir Nefes Daha”, dünya prömiyerini de 21 Kasım Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştirecek. İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu paylaşıyor. Filmde aynı zamanda Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık da yer alıyor.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Sıradaki Haber