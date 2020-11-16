Dağ’ın yeni filmi Tallinn’de

13-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Estonya’nın başkentinde düzenlenecek 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen 26 film arasında yer alan “Bir Nefes Daha”, dünya prömiyerini de 21 Kasım Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştirecek. İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu paylaşıyor. Filmde aynı zamanda Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık da yer alıyor.