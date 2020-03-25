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25.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘Damızlık Kızın Öyküsü’ ‘Ahitler’le devam ediyor

Margaret Atwood’un bir efsaneye dönüşen romanı “Damızlık Kızın Öyküsü”nün devam kitabı da oldukça ses getirmiş, yazarına Booker Roman Ödülü kazandırmıştı. Atwood’un devam hikâyesi “Ahitler”, Doğan Kitap tarafından Türkçeleştirildi.

‘Damızlık Kızın Öyküsü’ ‘Ahitler’le devam ediyor

“Ahitler”, Gilead rejimini “içeriden” yıkmaya çalışan Lydia Teyze’nin, rejimden kaçışın simgesi olan Nicole Bebeğin ve onun kız kardeşi Agnes’in mücadele günlüklerinden oluşuyor. Kadınlar bu kez Duvar’a, işkenceye, ölüme rağmen özgürlüğe kaçışı örgütlüyor. Zekâ, kurnazlık ve cesaret ile. Totaliter Gilead rejimi yıkılırken geriye tüm kadınlar için, gelecek için bir kurtuluş vasiyeti kalıyor: Özgürlük duvarın ardındadır! 

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