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27.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Dan Brown’dan çocuk kitabı

Dan Brown’ın resimli ve müzikli ilk çocuk kitabı “Hayvanlar Senfonisi”, yazarın çocuklar için bestelediği klasik müzik albümüyle eş zamanlı olarak 1 Eylül 2020’de Altın Kitaplar tarafından yayımlanacak.

Dan Brown’dan çocuk kitabı

Susan Batori’nin çizimlerini yaptığı “Hayvanlar Senfonisi”, yazarın kendi bestelerini de içerecek. Multi-sensör teknolojisi kullanılan kitap, Hem çocuklar hem de yetişkinler için sesli ve müzikli bir okuma deneyimi sunacak.

Kitaptaki QR kodlar sayesinde her hayvan için düzenlenen orijinal müzikler dinlenebilecek.

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