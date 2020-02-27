Dan Brown’dan çocuk kitabı

Susan Batori’nin çizimlerini yaptığı “Hayvanlar Senfonisi”, yazarın kendi bestelerini de içerecek. Multi-sensör teknolojisi kullanılan kitap, Hem çocuklar hem de yetişkinler için sesli ve müzikli bir okuma deneyimi sunacak.



Kitaptaki QR kodlar sayesinde her hayvan için düzenlenen orijinal müzikler dinlenebilecek.



