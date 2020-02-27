27.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Dan Brown’dan çocuk kitabı
Dan Brown’ın resimli ve müzikli ilk çocuk kitabı “Hayvanlar Senfonisi”, yazarın çocuklar için bestelediği klasik müzik albümüyle eş zamanlı olarak 1 Eylül 2020’de Altın Kitaplar tarafından yayımlanacak.
Susan Batori’nin çizimlerini yaptığı “Hayvanlar Senfonisi”, yazarın kendi bestelerini de içerecek. Multi-sensör teknolojisi kullanılan kitap, Hem çocuklar hem de yetişkinler için sesli ve müzikli bir okuma deneyimi sunacak.
Kitaptaki QR kodlar sayesinde her hayvan için düzenlenen orijinal müzikler dinlenebilecek.