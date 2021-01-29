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29.01.2021 - 12:11 |

Daniska'dan Eylem Atmaca ile düet

İlk albümü Mış Gibi’yi 2019 yılında yayınlayan Daniska, Türkiye’nin en önemli solistlerini çok yakında yayınlanacak yeni albümü 'Keşke Meyhanesi’nde misafir edecek.

Daniska'dan Eylem Atmaca ile düet

Projenin çıkış şarkısı 'Kavuşmak İhtimali'nde grup,  Ezginin Günlüğü grubunun solisti olarak tanıdığımız Eylem Atmaca ile düet yapıyor. Solo projesinin arifesinde Daniska’ya konuk olan Eylem Atmaca, büyülü sesiyle, Yeşilçam’ı hatırlatan bir şarkıyla ve Türk Müziği’nin ustalarına saygıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Kavuşmak İhtimali; perküsyonların, udun ve kemanın hünerle kullanıldığı akustik bir şarkı. Şarkının konusu da ismiyle müsemma; birlikte olduğumuz günlere duyduğumuz özlemi anlatıyor.

Daniska’nın meyhane şarkılarına yenilerini eklemek istediği albüm Keşke Meyhanesi; tek tek yayınlanacak şarkılar ve sürpriz konuklarıyla dinleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

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