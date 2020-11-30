Darth Vader’ın aktörüne veda

Prowse’un menajeri Thomas Bowington’un aktörün ölümüyle ilgili olarak “Güç onunla olsun, her zaman” ifadelerini kullanarak, “Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp” dedi. 1935 yılında dünyaya gelen aktör ve halterci Prowse, efsane Darth Vader karakteriyle tanınsa da “Doctor Who” (1963-1989) dizisi ve “Otomatik Portakal / A Clockwork Orange”ın da aralarında olduğu 50’nin üzerinde yapımda rol aldı. Prowse, “Star Wars” üçlemesinde diyalogları seslendirmiş ancak George Lucas’ın isteğiyle Darth Wader’ın seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı.