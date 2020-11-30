MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Darth Vader’ın aktörüne veda
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Darth Vader’ın aktörüne veda

Star Wars / Yıldız Savaşları”nın orijinal üçlemesinde Darth Vader’ı canlandıran İngiliz oyuncu David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

Darth Vader’ın aktörüne veda

Prowse’un menajeri Thomas Bowington’un aktörün ölümüyle ilgili olarak “Güç onunla olsun, her zaman” ifadelerini kullanarak, “Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp” dedi. 1935 yılında dünyaya gelen aktör ve halterci Prowse, efsane Darth Vader karakteriyle tanınsa da “Doctor Who” (1963-1989) dizisi ve “Otomatik Portakal / A Clockwork Orange”ın da aralarında olduğu 50’nin üzerinde yapımda rol aldı. Prowse, “Star Wars” üçlemesinde diyalogları seslendirmiş ancak George Lucas’ın isteğiyle Darth Wader’ın seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber