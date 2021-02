David Byrne'in kaleminden "Müzik Nasıl İşler"

Byrne müziği yalnızca bir sanat formu olarak ele almıyor, akustik, ekonomik, teknolojik ve sosyal yönlerini de tartışıyor. Müzik Nasıl İşler, bir iş kolu olarak müziğin çarklarının nasıl döndüğünü anlatmakla kalmıyor, şarkıların, senfonilerin, ritimlerin ve nakaratların hayatımız boyunca nasıl içimize işlediğini de gözler önüne seriyor.

“Talking Heads’in eski solistinden bir sanat dalı ve bir yaşam biçimi olarak müzik hakkında son derece ustalıkla yazılmış, had safhada zekice ve derinlemesine bir inceleme… Byrne her çağdan, her türden ve dünyanın her yerinden müzikleri ele alıyor… Müzikle ilgilenen herhangi birinin bu kitaptan öğreneceği çok şey var. Şiddetle tavsiye ediyorum.”

Kirkus

“David Byrne, Müzik Nasıl İşler için büyük bir övgüyü hak ediyor. Pop müzik kadar kolay anlaşılır bir yapıt yine de her paragrafta derin ve ürpertici orijinallikte fikirler ve keşifler ileri sürmeyi başarıyor… Bu kitap müziği başka bir kulakla dinlemenize yol açacak.”

Oliver Keens, The Telegraph

“Eğlenceli ve öğretici sıfatlarının bir arada bulunabileceğini kariyeriyle kanıtlamış birinden bu sıfatları hak eden bir kitap… Müzik ekonomisi hakkındaki bölüm GarageBand yazılımını kurcalayıp dolar işaretlerinin hayalini kuran tüm 16 yaş ergenleri için zorunlu okuma olmalı. ‘Bir Sahne Yaratmak’ bölümünün pop kültürü aracılığıyla kentsel dönüşüm elkitabından aşağı kalır yanı yok. Bir sanat dalının ilham verici olmayı da başaran, ciddi ve dolambaçsız hikâyesi. Kalıpların-dışında-düşün-işletme-rehberi veya üniversite ders kitabı olarak kullanılabilir: Sanat ve Topluma Giriş: Akılcı Olmayı Bırakın.”

Peter Aspden, Financial Times

David Byrne: Talking Heads’in arkasındaki güç ve daha sonra hayli prestijli plak şirketi Luaka Bop’un yaratıcısı olarak tanınan David Byrne aynı zamanda fotoğrafçı, film yönetmeni, yazar ve solo müzisyen olarak da çalışıyor; on yılı aşkın bir zamandır görsel sanatlar üretiyor ve sergiliyor. Byrne’ün yakın tarihli çalışmaları arasında New York’un Battery Maritime binasında ve Londra’daki Roundhouse’ta gerçekleştirdiği etkileşimli ses enstalasyonu Playing the Building [Binayı Çalmak]; 1981’de yayımlanan My Life in the Bush of Ghosts albümünden bu yana Eno ile ilk ortak çalışması Everything That Happens Will Happen Today; New York City Ulaşım Departmanı'yla işbirliği içinde New York’a yerleştirilen benzersiz bisiklet park aparatları; ve bisikletle yaptığı seyahatlerin günlüklerinden oluşan Bicycle Diaries [Bisiklet Günlükleri] bulunuyor. Fatboy Slim’le birlikte yaptığı Imelda Marcos’un hayatını anlatan şarkılar dizisi Here Lies Love 2013 baharında New York Public Theater’da gösterime girdi.