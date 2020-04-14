David Lynch, karantina sonrası için umutlu

Lynch, salgından önce olduğu gibi günlerini Los Angeles’taki evinde kahve içip atölyesinde çalışarak geçirdiğini belirtti ve “Rutinim öncekiyle büyük ölçüde aynı. Uyanıyorum, kahvemi içiyorum… Sonra meditasyon yapıyorum ve çalışmaya başlıyorum” dedi. Karantinanın ardından Lynch’e göre tüm bu yaşananlar insanları yeni bir düşünce yapısına sevk edecek: “Nedense yanlış yolda gidiyorduk ve doğa bir anda ‘artık yeter, her şeyi durdurmamız lazım’ dedi. Bu yeni bir düşünce yapısına neden olacak kadar uzun sürecek.” Lynch bu karantina sürecinin ardından insanların daha iyi kalpli, daha spiritüel olacağını düşündüğünü belirtti ve “Bu işin sonunda farklı bir dünya olacak, çok daha zeki bir dünya. Bu sorunlara çözümler getirilecek ve hayat çok iyi olacak. Filmler geri dönecek. Her şey yeniden doğacak ve muhtemelen bu kez daha iyi olacak” diye konuştu.



