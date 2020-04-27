Dayıoğlu Ödülü “Kara Ölüm”ün

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaşmasını ve Türkçeyi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesini amaçlıyor.

Koray Avcı Çakman, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Dr. Fatih Erdoğan, Zekeriya Kaya ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluşan seçici kurul, 2019 Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü’nü “Kara Ölüm” adlı eseriyle Necva G. Esen’e değer buldu. 15 Mayıs 2020’de gerçekleşmesi planlanan ödül töreni, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihte gerçekleşecek.